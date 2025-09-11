First Dates 11 SEP 2025 - 22:50h.

La cita de Enrique y Charís no ha ido nada bien, descubre el por qué

Un soltero desvela en 'First Dates' su complicada situación al contarle a su expareja que se sentía chico: "Dijo que estaba mal de la cabeza"

Compartir







Enrique, de 22 años y Charís, de 20, han acudido a 'First Dates' en busca del amor verdadero. Él es creador de contenido en redes sociales y ella estudiante de medicina estética, algo que él no considera un trabajo porque no le gusta que trabaje para alguien si no que ''cree su propio imperio''.

Nada más empezar a cenar, los dos solteros han tenido su primera discusión, él afirma que Suiza no está en Europa porque ''es un país fiscal'', pero ella le corrige: ''Hay continentes, América, Europa...Suiza y Andorra están en Europa'', y continúa con un gran zasca: ''Si ni siquiera sabes la diferencia entre Europa y Unión Europea, veo difícil que puedas gestionar una herencia''.

Ambos han dejado pasar la confusión de él y han continuado conociéndose poco a poco, pero parece que siguen chocando en ciertos aspectos. Él le pregunta a ella cómo sería su vida en pareja, y ella le explica que vive sola y que tiene a alguien que le ayuda con las tareas del hogar, algo que le gustaría que siguiese así, pero Enrique no está de acuerdo: ''Soy muy a la antigua, te abriré la puerta del coche, pero para fregar, tienes que fregar tú''.

Tras una cena que no ha ido del todo bien, ambos han decidido pagar la cuenta a medias y Enrique ha explicado por qué: ''Tengo un montón de dinero, pero he preferido pagar 50/50 porque no me ha dado la gana de pagarle la cena a ella''.

La decisión final

Nuestros solteros han vuelto a verse a la hora de tomar una decisión y Enrique se ha pronunciado primero: ''Sinceramente no ha habido feeling porque me ha parecido una persona un poco interesada'', pero ella se ha defendido: ''No soy interesada porque siento que no tienes los recursos que me puedan interesar''.

''Los recursos los tengo, tengo casas, tengo todo. Estabas un poco reventada porque he tenido que pagar mi parte y tú la tuya'', le ha espetado él, pero ella se lo ha tomado con humor: ''No, te veo como una amiga más y ya está'', pero él se ha tomado muy mal sus palabras: ''Soy un chico, no me hables de amiga. Soy una persona que le gusta y ama España, entonces no me vas a hablar como diciendo que soy una amiga'', pero ella le ha preguntado: ''¿Qué tiene que ver España en todo esto''.

La lluvia de zascas ha seguido entre los dos y ambos se han negado a tener una segunda cita por lo que han decidido tomar caminos separados y no volver a verse.