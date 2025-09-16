Un soltero de 'First Dates' se abre en canal sobre el tumor que padeció: "No era capaz de mirarme la cara"

First Dates 16 SEP 2025 - 23:30h.

Descubre al completo la cita de Javi y Fran en 'First Dates'

Un soltero de Barcelona se queda perplejo ante la pasión de su cita por Corea: "Me ha asustado"

Javi tiene 39 años es peluquero y llega desde Alcolea R. Sevilla para encontrar bajo los focos de ‘First Dates’ a su media naranja. Se define como una persona divertida, atenta, cuidadosa, “golfete y vividor”. En el amor siempre ha tenido relaciones cerradas, sin embargo, asegura que le cuesta ser fiel por lo que esta noche no quiere definir qué tipo de relación quiere.

Su cita es Fran, un pensionista de 37 años que llega desde Camas, Sevilla para descubrir si Javi es su pareja ideal. El soltero ha contado al restaurante uno de los momentos más complicados de su vida; comenzó a quedarse sordo de un oído, tras numerosas pruebas le descubrieron un tumor cerebral en el canal auditivo que, pese a no ser malo, era demasiado grande.

Tras presentarse y comenzar su primera conversación, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde poder descubrir ambos si están hechos el uno para el otro. Desde la mesa, cada uno han contado a su cita a qué se dedican, a lo que Fran ha aprovechado para contarle que ahora está incapacitado y los motivos por los que lo está. Después de decirle a Javi que ya está bien de salud, él no ha dudado en alegrarse mucho.

Fran: "Me ha servido como filtro porque las personas que me juzgan no tienen que estar en mi vida"

Fran también ha contado al programa que su enfermedad le ha servido como “filtro, porque todas las personas que me juzgan y que no me conocen, ni me dan la oportunidad de saber como soy quedándose solo con el aspecto físico, son personas vacías que al final no tienen por qué estar en mi vida. No me van a aportar nada”. Además, el soltero ha contado que al hacerle la operación para retirarle el tumor le dejó ciertos estragos en su cara y esto al principio le afectó encarecidamente: “Yo me lavaba la cara y no me miraba al espejo, lo he pasado muy mal”. Javi asegura que esta historia le ha hecho ver que su cita es muy valiente.