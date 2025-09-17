First Dates 17 SEP 2025 - 23:21h.

Descubre al completo la cita de Juanmi y Jess en 'First Dates'

Juanmi tiene 22 años, es un camarero de Sevilla que llega a ‘First Dates’ en busca de su media naranja. El soltero confiesa que sufrió bullying hace unos años, pero ahora ya se siente más empoderado con “ser gay” que nunca. Es un gran fan de Malú porque cuando peor lo pasó, su música fue su gran refugio.

Una de sus pasiones es la santería porque todo lo que pide se lo cumplen, pero Afrodita no tiene buen ojo con los hombres, asegura. Cree firmemente en ella y esta noche le ha pedido “un hombre que no sea facha”. Tras esto, Juanmi ha sacado su “aceite de Afrodita” para que le de suerte con su cita. Esta noche llega para conocer a Juanmi, Jess, un peluquero de 28 años que tiene claro que “los hombres me tratan como una lerda” porque lo da todo. La primera impresión de Juanmi confiesa que “os habéis equivocado”, lo mismo ha pensado su cita, sin embargo, ha reculado pensando que “es una primera sensación de marica mala”.

Jess sobre Malú: "Se puede quedar en su casa haciendo croché, la escucharé cero"

Ya desde la mesa, la pareja ha comentado a qué se dedican y Juanmi no ha dudado en piropear después el look de su cita: “Tiene su locura y su rollo”, confiesa. Asimismo, el soltero explica que no quería a alguien que se pusiera a cantar y en esto ha coincidido con Jess, que le ha confesado que cuando ve a alguien hacer el ridículo en ‘First Dates’ lo pasa muy mal.

La conversación continúa y Juanmi no ha dudado en querer conocer qué tipo de música escucha su cita para aprovechar y mostrarle su gran pasión por Malú; sin embargo a Jess le encanta el reggaetón y “Malú se puede quedar en su casa haciendo croché, la escucharé la misma cantidad que ahora, ósea cero”. Pese a que la primera impresión de Juanmi con Jess no era muy positiva, según avanza la cena, se da cuenta de que su cita es una persona con la que comparte “el mismo humor”, y confirma que “me ha encantado”. Además, Jess también ha sentido esa misma conexión con él después de escuchar que tiene un altar de santería.

Después de una cena en la que la pareja ha descubierto que tenían bastantes cosas en común, el restaurante les ha ofrecido una sala más íntima en la que no han podido evitar fundirse en un beso de película. Juanmi dice que ha sido fruto de “la esencia de Afrodita”.

La decisión final de los solteros

Tras una cena preciosa y un bonito beso, tanto Jess como Juanmi quieren seguir conociéndose.