First Dates 17 SEP 2025 - 23:13h.

Descubre al completo la cita de Luis y Maricruz en 'First Dates'

Un soltero utiliza su “mirada de tigre” para seducir a la camarera de ‘First Dates’: “He notado que quería que me lanzara”

Compartir







Luis es un soltero de 73 años que llega desde Burgos por su gran pasión por el programa, “no porque lo necesite, yo en las discotecas ligo mucho”. Luis tiene una cafetería y sigue trabajando en ella porque le da “vidilla”. En el amor confiesa que no tiene mucho tiempo, pero tiene algún “desahogo” con alguna chica.

En ‘First Dates’ quiere encontrar una mujer humilde y trabajadora. Su cita es Maricruz, una comercial jubilada de Palencia que con 77 años se considera activa. Desde la barra del restaurante, la primera sensación de Luis ha sido algo negativa porque quiere a alguien “con más energía” porque su forma de andar no le ha gustado, y las sensaciones de la soltera son las mismas: “No me gusta el físico, es calvo. No le veo ningún encanto”.

Desde la mesa, la pareja ha hablado sobre Palencia y Luis le ha preguntado si va mucho a bailar porque a él le encanta y lo prefiere más que el “gimnasio”. A Maricruz le gusta, pero ya no va. Y tanto le encanta a Luis que le ha comentado a su cita que debería ir porque es “una terapia”. Sobre a qué se dedican, el soltero le ha hablado de su cafetería y explicado que él se dedica al completo a ella: “Voy de allí a casa y de casa a la cafetería”. Después han hablado sobre el amor, a Maricruz le ha ido mal y se ha sentido “muy sola” y Luis le ha confesado que solo ha tenido amigas porque le ha “faltado tiempo”.

En medio de la cena, la soltera se le ha ido la comida por mal sitio y ha comenzado a ahogarse, Luis sin dudarlo ha querido ayudarla y así se lo ha expresado al programa: “Llamad a la ambulancia o sino le hago el boca boca en caso de un extremo ya…” Después de la cena, la pareja ha pasado a una de las salas para disfrutar de unos bailes antes de tomar la decisión final.

La decisión final de los solteros

Luis esperaba a alguien con más energía para poder hacer planes, sin embargo, en todo momento ha expresado que su cita no es lo que esperaba y Maricruz pese a haber puesto de su parte en la conversación no parece haber encontrado en su cita lo que esperaba, pero....¿Cuál es su decisión final? Luis tiene claro que no tendría una segunda cita porque pese a parecerle “una mujer maja”, confiesa que no es su tipo. Para Maricruz las sensaciones han sido las mismas: “No ha habido esa conexión física y la conversación muy simple”.