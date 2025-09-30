First Dates 30 SEP 2025 - 23:10h.

Bea ha alucinado al ver que María tenía aquello que tanto le gusta: "Eres guapísima"

María y Beatriz han mantenido una agradable cita en el restaurante de 'First dates'. Beatriz tiene 27 años, es cocinera y ha llegado al programa desde Granada. Asegura que lo que más le atrae de una persona es su pesonalidad y que tenga carisma, que tenga conciencia social y sea considerada con los demás. María también tiene 27 años. Es auxiliar de montaje de escenarios y vidente y viene desde Sevilla.

En mitad de su conversación, Bea no ha dudado en hacerle a María una confesión: "Yo hay una coña que siempre digo, que es que mi fetiche son las chicas rapaditas. En plan, un rapadito. Pero es que, en realidad...". María ha dejado a Bea sin palabras en ese momento haciendo el gesto de recogerse el pelo en una coleta: "Estoy rapada por delante, por detrás, por todos lados. Pero la melena me cubre".

Bea ha reaccionado de la mejor manera, reconociéndole lo mucho que le gustaba: "Me encanta. Me pareces guapísima, la verdad. Me pareces preciosa". Algo que también ha confesado al equipo del programa: "Me parece muy atractiva, me gusta mucho el color de su piel y su forma de vestir. Se ve qu es una tía que pisa fuerte".

La decisión final

Llegada la hora de la decisión final, ambas han respondido a la gran pregunta del programa: ¿querían una segunda cita? Bea ha sido la primera en responder: "Tendría una segunda cita con María más allá de lo que posteriormente pueda surgir, pero me ha gustado mucho este tiempo contigo y tendría al menos una segunda conversación con ella".

Por su parte, María no ha querido verse una vez más con su cita: "Yo no tendría una segunda proque te veo una persona mucho más pasional, más romántica que yo, y eso ahora mismo no es lo que estoy buscando".