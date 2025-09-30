First Dates 30 SEP 2025 - 22:55h.

Descubre cuál ha sido su técnica infalible para convencer a su cita y lograr una segunda oportunidad

Djamil ha acudido al restaurante de 'First dates' dispuesto a encontrar el amor. Tiene 36 años, es de Argelia y se dedica al mundo de la música. Busca una pareja seria para formar una familia y tener hijos. Shira, su cita, tiene 26 años, es dependienta y vive en Madrid, aunque es cubana. Asegura que siempre consigue al chico que quiere, y su primera impresión sobre Djamil ha sido buena. Juntos han protagonizado una buena cita, pero había algo que a ella no le terminaba de encajar.

A Shira le ha gustado Djamil, pero le echa para atrás su timidez. Ante un pronóstico incierto, él ha aprovechado la última parte de la cita para "sacar su arma de seducción masiva". Se trata nada más y nada menos que de su guitarra. Sin pensárselo dos veces, se ha lanzado a cantar y tocar para ella. "Me ha gustado cómo canta, me he sentido muy a gusto", ha reconocido ella. "Qué lindo", le ha dicho a él al finalizar.

"Ha sido un buen detalle, un buen gesto. He dicho 'guau'. Ahí empecé a verle con otros ojos", se ha sincerado Shira con el equipo del programa. Y eso ha sido, precisamente, lo que le ha ayudado a decidirse de cara a la decisión final.

La decisión final

"Me he sentido muy bien, he pasado un momento muy bueno. Me gusta el tiempo que hemos pasado juntos", ha comenzado él. "Yo también me he sentido muy bien, has sido muy lindo conmigo y me ha gustado mucho tu canción", le ha confesado ella.

A la hora de responder a la gran pregunta, los dos han coincidido en su respuesta: "Quiero otra cita. Lo siento por la primera cita, porque soy una persona un poco tímida, es mi cultura, soy un poco cerrado al inicio, pero pienso que la próxima cita voy a estar más relajado", ha explicado Djamil. "Me gustaría tener una segunda cita, me queda curiosidad de verte un poco más relajado y que puedas ser tú mismo", ha respondido ella entendiendo a la perfección la situación.