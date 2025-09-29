La reacción de un soltero de 'First dates' al descubrir que su cita habla con espíritus: "Me parece de cuentacuentos"
Noayla y Marcos han acudido al restaurante de 'First dates' dispuestos a encontrar el amor. Ella tiene 19 años, es creadora de contenido y vive en Barcelona. Él, por su parte, tiene 25 años, es programador y también viene desde Barcelona. Tras conocerse a la entrada, ambos han pasado al restaurante para compartir cena y descubrir si hay química entre ellos.
En mitad de su cita, Noayla ha lanzado una pregunta a Marcos que él no se esperaba para nada: "¿Y crees en los espíritus?". El soltero se ha quedado prácticamente sin palabras, pero no ha dudado en responder: "Creo un poquitín en que haya cosas y que haya gente que no ha llegado a salir del plano terrenal como tal", le ha explicado. Ha sido entonces cuando Noayla le ha confesado el motivo de su consulta: "Es que yo hablo con espíritus". Su cara ha sido un poema, tanto que la soltera lo ha percibido y lo ha comentado con el equipo del programa: "Yo creo que Marcos se ha asustado cuando le he dicho que yo hablo con espíritus, pero a mí me gusta ver esa reacción en su mirada".
La soltera ha continuado explicándole de dónde le viene "ese don": "Es que mi abuela es vidente y se ve que yo también he heredado eso. Con los años, literalmente, fui desarrollando. Podía obtener lo que me decían, mensajes y todo eso. Y siempre que yo he dicho un mensaje que me ha dicho un espíritu, a la persona que estaba conmigo le ha coincidido. Osea que tengo el don".
No obstante, todo esto no le ha cuadrado en absoluto a Marcos, que no se ha terminado de creer lo que le ha contado su cita: "Lo de hablar con espíritus me parece un poquitín más de cuentacuentos que de otra cosa". Acto seguido, Noayla ha intentado demostrar sus dotes adivinando el horóscopo de Marcos, pero no ha ido del todo bien: "No ha dado ni una. Me ha dicho medio horóscopo".
La decisión final
Tras una cita en la que han descubierto que no tienen mucho en común, pero que a la que han puesto fin bailando dembow, ha llegado el momento de la verdad. "La verdad es que yo personalmente no tendría una segunda cita con Noayla, aunque me haya caído muy bien no he notado ese feeling", ha comenzado Marcos.
"Yo tampoco tendría una segunda cita. Más que nada porque no ha habido ese feeling que tú dices, no tenemos tantas cosas en común, tenemos de diez, una, y ya está. Pero que te vaya muy bien, espero que encuentres lo que buscas. Un placer", ha coincidido Noayla.