Una soltera de 'First Dates' encuentra una gran red flag en su cita: ''No entiendo que no le puedan gustar''

First Dates 25 SEP 2025 - 23:40h.

Descubre cómo ha ido la cita entre Myriam y Jessica

Una soltera rompe la decoración de ‘First Dates��’ al ponerse las piernas en la cabeza: “Carlos, censurad esto”

Compartir







Jessica tiene 39 años y llega desde Barcelona a 'First Dates' visiblemente nerviosa porque admite que lo pasa muy mal a la hora de tener citas. Nuestra soltera busca a una persona especial y confiesa que le da igual cómo sea físicamente. Cenará con Myriam, una italiana de 43 años que vive en Valencia.

Pero a Jessica no le ha gustado Myriam de primeras: ''Es demasiado para mi, a mi me gustan sencillas'', aunque a Myriam sí le ha llamado la atención Jessica. Poco después ambas se han sentado a cenar y han hablado sobre sus profesiones y Jessica se ha lanzado: ''¿Te gustaría ser madre?'', Myriam ha escurrido un poco el bulto y le ha preguntado a ella, que ha afirmado que sí.

Myriam le ha explicado lo que busca en una persona: ''Que sea sensible, que le gusten los animales'', pero Jessica la ha parado: ''A mí no me gustan los animales'', y su respuesta no le ha gustado mucho ya que ella tiene un perro en su casa: ''No entiendo, no concibo la idea de que a una persona no le puedan gustar''.

Jessica le ha explicado a Myriam que lo pasa muy mal porque se pone muy nerviosa y ella lo ha entendido a la perfección y ha intentado calmarla un poco: ''No sería normal si no lo estuviésemos, deja fluir lo que sientes sin bloquearte por nada'', acto seguido Jessica ha confesado detrás de las cámaras lo que siente: ''Es guapa, pero no me ha gustado físicamente''.

A Myriam tampoco le ha acabado de cuadrar su cita y no le ha sentado nada bien quedarse esperando en la mesa mientras ella iba al baño debido a sus nervios: ''Somos diferentes, yo soy más alocada, ella más introvertida y no le gustan los animales''.

La decisión final

Tras el pequeño inconveniente ocasionado por los nervios de Jessica, ambas se han vuelto a ver en la decisión final y Jessica se ha pronunciado primero: ''No me gustaría tener una segunda cita, físicamente no he sentido mariposas, pero me ha gustado conocerte''. Myriam ha estado de acuerdo en su decisión: ''Me ha caído genial, pero somos bastante distintas''.