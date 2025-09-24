First Dates 24 SEP 2025 - 23:22h.

Descubre al completo la cita de Mónika y Fran en 'First Dates'

Un soltero se queda atónito al escuchar el número de juguetes sexuales que tiene su cita: “Duermen debajo de mi almohada”

Compartir







Mónika llega a ‘First Dates’ con ganas de encontrar el amor. La soltera tiene 49 años y se dedica a la fundición de carbón en Pamplona. Su nombre viene de su gran pasión por Mónica Naranjo, pero para distinguirse de ella le puso la letra k. A Carlos Sobera le ha contado el duro proceso que ha pasado para convertirse en mujer; le confiesa que llevaba muchos años sintiéndose así y llegó un momento en el que tras su segundo divorcio y después de tener un hijo consiguió dar el paso. Fue a un centro donde la asesoraron y desde hace tres años está en un tratamiento hormonal y “disfruto de como soy”.

En el amor no se decanta por un sexo u otro, solo por personas y en búsqueda de química. Sin embargo, si fuese un hombre, sería su primera relación con el sexo masculino. Su cita es Fran, tiene 51 años, es comercial y “odio las etiquetas”, no se define con nada.

Desde la barra del restaurante la pareja ha brindado para tener una bonita cita y tras esto, Carlos los ha acompañado hasta la mesa para que comiencen a conocerse. Ya en la mesa, la pareja ha hablado sobre a lo que se dedican, Fran trabaja al mundo del automóvil y Mónika le ha contado que está en una fábrica desde hace muchos años. El soltero ha aprovechado el momento para preguntarle que tal la relación con los heteros de su trabajo y la soltera le ha comentado que estuvo mucho tiempo escondiéndolo: “Yo nunca di muestras de nada, creo que me hubiesen echado”, ante esto Fran ha comentado que le da pena pensar esos años que tal vez se ha sentido reprimido.

Mónika se abre en canal sobre su duro proceso: "A mi hijo se le atragantó"

En la misma línea de esta conversación, Mónika le ha contado que se casó en dos ocasiones con mujeres y que tiene un hijo, a lo que el soltero también le ha dicho que estuvo casado con una porque le hacía “sentir muy bien”; además cuenta que no le gustan las etiquetas.Por otro lado, la de Pamplona se abre en canal para contar su testimonio: “Cuando decidí dar el paso, lo primero que hice fue comunicárselo a mi hijo. Al principio lo llevaba muy bien, pero a partir de tener el DNI de mujer fue cuando comencé a ser yo al 100%; sin embargo, a mi hijo se le atragantó”.

Tras esto, la soltera ha hecho una petición a los centros educativos ya que cuando va a reuniones en el colegio de su hijo “ves risitas, tonterías y algún gesto y de gente tan joven…”. Fran se enternecía con lo que contaba su cita y no dudaba en preguntar si su hijo le llama Mónika, pero la soltera le comenta que le llama papá y que no quiere quitarle ese término.