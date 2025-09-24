First Dates 24 SEP 2025 - 23:09h.

Descubre al completo la cita de Mamen y Antonio en 'First Dates'

Una soltera rompe la decoración de ‘First Dates’ al ponerse las piernas en la cabeza: “Carlos, censurad esto”

Mamen tiene 54 años, es administrativa y llega desde Valencia con muchas ganas de encontrar el amor en ‘First Dates’. Es una apasionada del mundo ciclista porque es un deporte que la ha “activado mucho”. A Carlos Sobera le ha contado que también es influencer y sus principios comenzaron con los “típicos trends de tiktok” para más tarde apuntarse a baile de twerk y ahora se la conoce en su ciudad como “la señora que perrea”.

En el amor lleva casi 9 años sin pareja, estuvo casada y vivían juntos en Italia, sin embargo, se quedó viuda hace 21 años después de tener un accidente en coche. Mamen cuenta que, tras el choque, ella estuvo en coma y al despertar su marido ya estaba incinerado; esta historia de lucha le llevó a una gran depresión en la que finalmente vio algo de luz: “Él me enseño a vivir el hoy”.

Sobre lo que busca en una relación, la soltera desea a alguien que sea activo, que se cuide y “que me aguante la marcha”, asegura. Su cita es Antonio, un agricultor de 55 años que se define como una persona “detallista y romántico” Y así se lo ha tomado tan al pie de la letra que no ha dudado en sorprender a su pareja con dos rosas. Nada más verse, Mamen se ha visto sorprendida gratamente por el detalle de su cita: “¡Qué bonito!”.

Además, las primeras impresiones entre ambos están detonando una bonita cita porque Mamen ha contado lo mucho que le gusta hacer rutas en bici y él sin dudarlo también le ha expresado que le gusta; un gran punto en el que coinciden. Antonio ha confesado que le parece una chica “maja y estupenda”. Tras esto, Carlos Sobera les interrumpe para acercarles hasta la mesa para que sigan hablando sobre sus hobbies favoritos.

Mamen se desconcierta al conocer que Antonio no ha estado casado: "No me cuadra"

Mamen y Antonio se han gustado nada más verse y más desde que han descubierto que comparten su pasión por el cicloturismo. El soltero le ha confesado que le estaba dando vueltas a lanzarse a conocer a alguien más, además, es un poco tímido y por ello le cuesta algo más.

Sobre últimas relaciones, Antonio no ha estado casado ni tiene hijos, y su última pareja fue hace varios años; esto le ha resultado algo extraño a Mamen: “No me cuadra”. Mamen le ha contado que lleva ocho años viviendo sola y en sus tiempos libres utiliza sus juguetes sexuales: “Yo tengo ocho, soy resolutiva. Empecé con el tema de la premenopausia y me dijo que venía muy bien. Duerme uno debajo de mi casa y se llama Federico”. Por la parte del soltero tenía claro que a esta edad “ya me acoplo a lo que sea”.