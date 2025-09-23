First Dates 23 SEP 2025 - 23:02h.

Descubre al completo la cita de Shadday y Marcelo en 'First Dates'

Shadday es un asesor de imagen de 22 años que llega desde la capital para poder encontrar a su media naranja en 'First Dates'. Para él, la ropa no tiene género y la moda es su gran pasión: “No terminará hasta que yo muera”. Le encanta estar haciendo mil planes por Madrid y en el amor quiere un chico alto y blanco; y en la personalidad, no quiere un chico con mucho carácter porque él es una “bomba atómica”; sin embargo, le quiere alegre y que le haga sonreír. Su cita es Marcelo, un estudiante de diseño de moda, también de Madrid, y con 28 años. En su presentación, confiesa que no le gusta ir a la barbería porque prefiere el” cabello largo”.

La primera impresión de Shadday no ha sido del todo buena ya que considera que “el universo se ha equivocado” nada más verle. Además, ha desvelado al programa que tampoco le gusta su barba. Tras esto, Laura Boado les acercaba hasta la mesa donde la pareja compartirá una bonita velada en la que conocerse mejor y ver si están hechos el uno para el otro o si tan solo acaba en una bonita amistad.

Desde la mesa, Shadday le pide a su cita que le cuente un poco más sobre él, Marcelo sin dudarlo le ha comentado que está estudiando diseño de moda, un dato que ha encantado al soltero porque él es personal shopper. En esta línea de la conversación, el colombiano le ha contado que toda su pasión por el diseño comenzó a los 18 años cuando sintió que tenía ganas de resaltar, pero no sabía con qué identificarse. Tras escucharle, Shadday ha comentado al programa que le resulta una persona muy “básica” y que solo ve en él una amistad.

Comienzan las grandes diferencias entre Shadday y Marcelo

Después de que Marcelo se abra en canal sobre cómo se define, él ha preguntado a su cita qué se considera, sin embargo, su respuesta no le ha resultado clara: “Fluido”, ante eso el soltero comentaba al programa que “no lo entiendo. Mi roomie tiende a ser alternativo y me cuesta entenderlo”. La conversación continúa y la pareja habla sobre qué buscan en ‘First Dates’, mientras que Marcelo busca química, a Shadday esto le ha parecido de “persona básica”.

Sobre qué hacen en sus ratos libres, el colombiano disfruta de pasear, hacer actividades por Madrid y se considera una persona “aburrida”. Sin embargo, Shadday le ha confesado ser todo lo contrario, le encanta no estar en casa, salir mucho, ir a restaurantes”. Al escuchar esto último, Marcelo ha hecho un apunte y es que él solo va al mismo restaurante, no le gusta salir de fiesta porque considera que “ya lo hice en mis tiempos”. Shadday no daba crédito y le interrumpía para soltarle un gran zasca: “Hablas como si tuvieras 40.000 años".