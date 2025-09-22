First Dates 22 SEP 2025 - 23:15h.

Wika Baret, un artista de 30 años nómada entre Madrid y Berlín, llega junto a su guitarra y sus tacones al restaurante más famoso de la televisión pisando fuerte con un look “impresionante” y saludando al presentador con un beso en los labios. “No me denuncies”, le pide bromeando mientras se acerca a la barra del bar de 'First Dates'

Confiesa haberse casado en una fiesta nudista en la capital alemana solo porque lo que más le gusta de las bodas es la celebración. Se define a sí mismo como una persona “punky”, es decir, “bastante antisistema”, y lo demuestra haciéndole una indiscreta pregunta a Carlos Sobera que, presuntamente, tiene toda España: “¿A ti te gusta que te metan un dedito por el culo?”. “Lo que no me suele gustar es que me lo metan en el ojo… Me suelo quedar tuerto”, le responde el presentador. “Se me ha ido la olla, me suele pasar”, señala el soltero recordando el momento.

En cuanto a sus relaciones, Wika Baret cree en el poliamor gracias a que una chica, con la que mantiene un vínculo sexoafectivo romántico, le introdujo en este mundillo. Por eso, y su extrovertida forma de ser que demuestra al subirse de pie sobre la barra del restaurante, busca a una persona “que no juzgue”: ¿La encontrará?

Su cita es Capitano Barbaconyo, quien ya estuvo en el programa hace más de tres años. Desde entonces, su vida ha cambiado pues ahora está “casade” con su “marida fantástica, maravillosa y magnífica” con quien mantiene una relación poliamorosa. Por lo que, lo que busca en ‘First Dates’ son “sorpresas de la vida” y eso es lo que se va a encontrar pues su cita ha dejado un detalle que demuestra que es “una persona especial”: unos excrementos de juguete.

Tras dejar su flauta en la barra del restaurante, Capitano se acerca hasta donde se encuentra el soltero para conocerse. A Wika le ha parecido una persona bajita, pero no hay ningún problema: “Ella en sí entera me ha gustado”. “Esperaba sorpresa y efectivamente la tuve”, opina su cita al verle.

Los solteros toman la decisión final a su manera

Llega el momento de responder a la gran pregunta: ¿quieren los solteros seguir conociéndose fuera del programa? Capitano Barbaconyo, por su parte, deja caer lo bien que se lo ha pasado: “Yo encantade. Me ha gustado mucho nuestra cita. Es que tía, eres fantasía que rompe el sistema”. Por lo que su cita no se sorprende al descubrir que le encantaría volver a tener un encuentro.

Wilka también estaría encantada de volver a tener una cita con Capitano Barbaconyo así que deciden abandonar ‘First Dates’ a su manera: cantando al unísono al son de su guitarra. ¡Qué viva el amor!