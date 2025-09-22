Los solteros tratan de acercar posturas jugando a un juego de preguntas subidas de tono, descubriendo anécdotas que no pasarán desapercibidas

Sonia es una mujer de 33 años a la que le gusta mucho ponerse guapa conjuntando su pelo rojo con sus labios y sus zapatos, aunque también tiene sus rachas de "ir más tiradilla", según confiesa. También se considera una persona a la que le apetece vivir nuevas experiencias porque "es muy enriquecedor", razón por la que llega a 'First Dates'.

En el amor, no le ha ido muy bien pues nunca ha conseguido tener una relación duradera ya sea porque se han cansado, o ella misma se cansa. Su prototipo es un hombre más pequeño que ella: "La gente joven me aporta frescura, naturalidad, colágeno… El volver a vivir cosas que quizás yo ya he vivido y esa persona no porque a lo mejor le saque casi una década". Que se sienta atraída por solteros de veintipocos años no significa que no pueda tener nada con alguien más mayor. "Si tiene una actitud juvenil y es joven de temperamento o virgen, pues también le puedes enseñar", señala Carlos Sobera.

Su cita es Adrián, un hombre de 37 años que se define a sí mismo como "sin vergüenza, simpático, agradable y juerguista" que prefiere no decir su opinión sobre la soltera al verla nada más entrar en el restaurante por un motivo: "No juzgo un libro por su portada". Sonia, por su parte, analiza las vibras que le transmite el soltero: "Tiene cara de campechano, de buena persona". Ambos comienzan rápidamente a ponerse al día cuando de repente el presentador les interrumpe para llevarles a la mesa.

El lugar más salvaje donde los solteros han tenido sexo

Sonia no se va a mover de Madrid y Adrián no piensa salir de la terreta por lo que, durante la cita, los solteros se están encontrando ciertas piedras en el camino que les están alejando de la meta.

Para acercar posturas, deciden jugar a un juego de preguntas subidas de tono para ver si en este aspecto coinciden más. Adrián ha hecho un trío que surgió de manera espontánea, mientras que Sonia prefiere ir "de uno en uno". La soltera se plantearía tener una relación abierta si se llegara a un consenso, mientras que este sería un límite para el soltero.

En cuanto a la pregunta "¿Qué es lo más salvaje que has hecho?", Sonia lo tiene claro: Ir al cine con una persona "que se acabe la película o sus cosas en las palomitas y yo comérmelas como si fuera los más rico del mundo". Después de que la anécdota desatara la risa de los solteros, Adrián confesaba: "Lo he hecho en todos los sitios del mundo". Sin embargo, destaca la vez más "random": "Cenando en un reservado de un restaurante y la otra debajo de la mesa". "Es muy de prostituta", comenta entre risas su cita. "No lo veo ni como pareja, ni para tener un rollo con él. Como amigo", confiesa la soltera.

La decisión final

Sonia le asegura a su cita que se lo ha pasado muy bien durante la velada pues se han echado juntos unas risas. Sin embargo, cuando le hacen la gran pregunta, su respuesta es negativa. "Pero eres un encanto", justifica la soltera. Adrián, al igual que su cita, se muestra reacio a tener un segundo encuentro: "Para algo más buscamos cosas distintas y estamos enfocados en cosas distintas". Por tanto, los solteros abandonan el restaurante más famoso de la televisión sin ser pareja pero contando con un nuevo amigo al que poder llamar para disfrutar de unas carcajadas.