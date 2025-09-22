First Dates 22 SEP 2025 - 22:40h.

Cuando la soltera abandona la cena para llamar a su amiga y comentar cómo va su cita, ésta hace una inocente predicción sobre la decisión final

Sonia es una joven de 22 años que se encuentra "un poco perdida en la vida" en cuanto al tema estudios y el amor porque no sabe qué puede depararle el futuro. Aún así, le gustaría dedicarse al tema de registros y la psicología mientras vive en una camper recorriéndose el mundo ayudando a la gente.

En las relaciones románticas no le ha ido demasiado bien: su última pareja, a quien consideraba transparente pues se conocían al ser amigos, empezó a estar raro con ella porque le había sido infiel. De todo se aprende, asegura, razón por la que se ha dado cuenta de que quiere echar a un lado los amores de película y abrirle las puertas a uno sano en el que prime la confianza. Sin embargo, también le gustaría que su cita cumpliese con algo en específico: "Que me empotre. Que sea activo en la cama y lleve las riendas a veces".

Su cita es Marc, un soltero de su misma edad que se define a sí mismo como una persona incapaz de cometer una infidelidad por una razón: "Cuando yo estoy en una pareja, estoy plenamente enamorado de esa persona. Un físico hay muchos pero, para que yo encuentre una persona que me guste personalmente, lo tengo complicado". Al verle entrar en el restaurante de 'First Dates', Sonia no siente ningún flechazo: "No me ha parecido un 10". Lo mismo opina su cita de ella: "No es alguien que me entraría de primeras por la calle. No es alguien que diga 'Me atrae mucho físicamente'". ¿Cambiarán de opinión durante la cena? Aquí te lo contamos.

Una llamada premonitora

La cena transcurría mientras Sonia y Marc trataban de encontrar algunos puntos en común que les acercasen de manera romántica. La soltera sentía que el 'feeling' entre ambos crecía a lo largo de la velada por lo que, en un momento dado, siente la necesidad de escaparse al baño para contárselo a sus amigas cercanas.

"Madre mía, chicas. Es alto, eh", les decía entre risas. Mientras, Laura Boado se acercaba a Marc para preguntarle cuál era su opinión de la cita: "Bueno, no podría decir que he tenido tampoco mucha chispa pero me cae bien". Y es que, el soltero ha visto que Sonia "tiene muy buen carácter" pero eso no quita que no ha sentido ningún tipo de atracción, ni física, ni psicológicamente: "He sentido una vibra diferente a la mía".

Sin embargo, la soltera confiaba plenamente en que habían hecho 'match' pues, cuando una amiga suya le pregunta si cree que a él le está gustando, ella responde segura de sí misma: "Pues claro". Es en este momento en el que, de manera inconsciente, su amiga lanza una premonición de la decisión final: "Imagínate luego, en la cita 'Sí, yo sí tendría una segunda cita con él' y él 'No, no tendría una segunda cita con ella'".

La decisión final

Tal y como apuntaba la amiga de la soltera, Sonia aseguraba en la decisión final que le gustaría tener una segunda cita con Marc: "Ha sido poco tiempo y creo que tenemos cosas en común y que podríamos llevarnos muy bien, la verdad". Sin embargo, Marc no tendría una segunda cita romántica con la soltera por un motivo principal: "No me he sentido atraído por ti, físicamente mayormente aunque eres una chica objetivamente guapa pero no me he sentido atraído de primeras". De esta manera, la premonición de la amiga de la soltera se cumplía y sus caminos se separaban.