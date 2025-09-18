First Dates 18 SEP 2025 - 23:00h.

Descubre cómo ha ido la cita de Sari y Carlos en el restaurante del amor

Sari, de 58 años, llega a 'First Dates' con muchas ganas de enamorarse. Nuestra soltera le confiesa a Carlos Sobera que en muchas ocasiones le han dicho que se parece a Bárbara Rey y el presentador hace una apreciación: ''En la voz tienes un cierto parecido, en el color del pelo'', pero ella destaca otro aspecto de su físico: ''Tengo las piernas más bonitas que Bárbara Rey porque hago deporte y me cuido mucho''.

''También me parezco a Bárbara Rey en que las dos somos mujeres muy poderosas, muy fuertes, muy echadas para adelante'', afirma Sari sobre su parecido a la vedette. Cenará con Carlos, un soltero de 59 años que también afirma que en muchas ocasiones le han sacado parecido a Adolfo Suárez, algo que el presentador ratifica.

Nada más ver a Sari, Carlos se ha sorprendido: ''Tiene un parecido a Bárbara Rey. Tienes el tipazo de Bárbara Rey'', pero ella, detrás de las cámaras confiesa que nunca le ha gustado Adolfo Suárez. Ya en la cena ambos han compartido sus hobbies y sueños y han coincidido en casi todo.

Los dos tienen claro lo que buscan, primero una amistad y después ''lo que surja'', pero ambos están de acuerdo en que no quieren sufrir por amor por eso buscan a alguien que esté en la misma sintonía. Pese a que la cita va viento en popa, ella confiesa que Carlos no le atrae: ''No me gusta porque lo veo más mayor de lo que dice y su estilo no va conmigo. No compartimos aficiones, esas cosas más o menos''.

La decisión final

A la hora de decidir si abandonar juntos 'First Dates' o no, ambos han sido muy sinceros. Carlos se ha pronunciado primero: ''Tendría una segunda cita, me parece una buena chica, extrovertida, polifacética y por qué no intentar ser amigos y luego nunca se sabe''.

Pero ella no está convencida: ''Me parece una persona agradable, maravillosa, educada, muy majo, pero como pareja no tendría una segunda cita. Para tomar algo cuando quieras'', y ambos han tomado caminos separados nada más salir del restaurante del amor.