Marifé no acude sola al programa si no que sus nietos se encargan de ayudarla a buscar el amor

Marifé acude a 'First Dates' en busca de una nueva experiencia, pero no lo hace sola, llega acompañada de sus dos nietos que quieren estar presentes y ayudar a su abuela a encontrar el amor porque según cuentan lleva mucho tiempo sola y quieren que disfrute de la compañía de alguien.

Ante la insistencia de sus nietos y aunque al principio ella estaba un poco dubitativa, Marifé ha aceptado y busca alguien con quien tomar un café y pasar el tiempo. Marifé cuenta que sus nietos ''la han liado'', pero está de acuerdo en su iniciativa: ''Ellos quieren pues digo, yo también. Tienen ganas de que tenga compañía porque estoy sola, aunque estoy siempre con ellos porque soy muy familiar''.

Cenará con Juancar, que a los nietos de Marifé les ha parecido un hombre muy majo y muy agradable porque Marifé lo tenía claro no quería que se presentase un hombre calvo o con barriga, y Juancar le ha sorprendido para bien, tanto a ella como a sus nietos que han podido conocerle con antelación.

La cena ha ido viento en popa y los dos solteros se han gustado mucho. Ambos se han lanzado a hablar sobre lo que buscan y coinciden en que ninguno quiere convivencia con una pareja porque están muy tranquilos, aunque sí que buscan compañía para su día a día.

La decisión final

Juancar no lo tiene del todo claro, y aunque Marifé acepta tener una segunda cita con él porque le ha parecido ''un hombre muy agradable'', él se niega a tener otra cita: ''Soy sincero y me ha gustado muchísimo cómo es, la cita, pero no tendría una segunda cita como novia porque no es lo que yo estaba esperando. Quizás tengo la vara muy alta''.

Pese a que ambos lo han pasado muy bien y han conectado en muchos aspectos, los dos solteros deciden marcharse por separado del restaurante del amor.