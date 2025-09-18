La confesión de una soltera de 'First Dates' que alerta a su cita: ''Me das miedo''

First Dates 18 SEP 2025 - 23:30h.

Descubre cómo ha ido la cita entre Juancar y Marifé en el restaurante del amor

Marifé ha dado un paso importante en su vida sentimental al presentarse a 'First Dates', pero no lo ha hecho sola: ha llegado acompañada de sus dos nietos, quienes han querido estar presentes en esta experiencia para ayudar a su abuela a encontrar una nueva ilusión.

Aunque al principio se mostró algo reticente finalmente accedió debido a la insistencia de sus nietos. Nuestra soltera cenará con Juancar, un hombre que desde el primer momento ha causado buena impresión a los nietos, quienes lo describen como “muy majo y simpático”.

Marifé y Juancar han tenido una agradable velada, pero durante la conversación, Marifé le ha hecho una revelación inesperada que ha sorprendido a Juancar: le ha contado que ha enviudado tres veces: ''Mi marido un infarto fulminante, el segundo fue un tumor y el tercero un ictus, le dejé por la noche normal que habíamos salido...'', le cuenta Marifé a él, que reacciona: ''Me das miedo'', pero bromea con ella: ''Yo estoy muy sano''.

A pesar del momento tenso, la velada ha transcurrido de manera fluida y amena. Ambos han compartido sus puntos de vista sobre las relaciones y coinciden en algo fundamental: no desean convivir con una pareja, pero sí buscan compañía, alguien con quien compartir momentos cotidianos.

Tiempo después, Marifé se reúne con sus nietos y les confirma que Juancar le ha gustado mucho, y ellos no pueden esconder su alegría. Cuando Marifé vuelve a la mesa sus nietos se presentan a Juancar que afirma que se esperaba la sorpresa porque al inicio de la cita le habían interrogado.

La decisión final

Aunque la cita ha ido muy, pero que muy bien, Juancar no lo tiene del todo claro, y pese a que Marifé acepta tener una segunda cita porque le ha parecido un hombre muy agradable, él se niega a tener otra cita: ''Soy sincero y me ha gustado muchísimo cómo es, la cita, pero no tendría una segunda cita como novia porque no es lo que yo estaba esperando. Quizás tengo la vara muy alta''.