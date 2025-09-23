La soltera se queda ojiplática al ver que su cita le propone prestarle el dinero de la cena en vez de invitarle. Descubre cuál ha sido la respuesta del soltero

La confesión de una soltera de 'First Dates' que alerta a su cita: ''Me das miedo''

Compartir







Jesús es un taxista jubilado de 76 años al que le gustan únicamente dos cosas en la vida: "las mujeres y la montaña". Tras llevar muchos años siendo una persona montañera, confiesa tener "un par de goteras", algo normal en su edad según señala. Viene de La Rioja, pero es madrileño de nacimiento. Se mudó al pueblo cuando se divorció y jubiló, de eso hace ya 11 años. Durante ese tiempo ha estado soltero, algo que achaca a que probablemente "hay alguna que ha esperado que yo le llevara un anillo" pues el soltero considera que si hay interés mutuo, es ella quien debe demostrárselo. A día de hoy, no tiene un prototipo concreto: "Me gustan las mujeres".

Su cita es Olga, una mujer experimentada en el restaurante más famoso de la televisión, quien entra positivamente por los ojos de Jesús según le ha confesado a la propia soltera: "Estoy muy agradablemente sorprendido". Por si no había quedao claro, también lo confirma en su momento a solas con la cámara: "Ha sido bastante impactante, es una mujer muy atractiva".

Sin embargo, Olga no opina lo mismo del soltero y, haciendo alarde de una cruda sinceridad, le dice: "No te siente mal porque soy muy clara hablando y muy sincera pero lo único que les pedí yo es que, por favor, no tuvieran el barrigón que tiene la mayoría de ellos que no se le ves los pies”. Un comentario que desata la risa en Jesús.

Y es que, según confiesa en soledad, a la soltera le ha parecido de entrada un hombre "mayor". Aún así, su cita no se desmotiva pues continúa sintiendo una gran atracción hacia ella: "Enseña un poco de carne. Ella se sabe que está muy bien". Jesús ha llegado dispuesto a decirle adiós a sus 11 años de soledad y cuando ha sabido que Olga iba a ser su cita de esta noche, sus ganas de estar en pareja progresan adecuadamente. ¿Sentirá su cita lo mismo al conocerle más de cerca?

La soltera no consigue sentir atracción por su cita

Ambos conversan en la cena y descubren que viven relativamente cerca: Ella en Bilbao y Jesús en La Rioja. Sin embargo, Olga señala tener un defecto y es que es capaz de saber automáticamente si va a funcionar o no con una persona en cuanto la mira a los ojos. Y, aunque ha intentado sentir una conexión con el soltero, lo cierto es que "no ha funcionado".

Además, algo que no casa con la soltera es la edad de su cita por un motivo: "Yo sé cómo me llevo con las personas mayores que yo, al principio puedo cuadrar pero, cuando llevo un mes, empiezo a tener problemas". De hecho, según confiesa, han habido ocasiones en que los jóvenes han querido conocerla más en profundidad: "En la playa me han venido de 28 años a querer ligar. Pero, ¿dónde van? Mi hijo tiene 31 años. Yo no quiero un niño". Al final, lo que la soltera está buscando es un hombre que ronde los 50 años.

Uno de los temas en los que coinciden es en el de la convivencia en pareja: "Cada uno en su casa y cuando quieras te juntas". "Yo no querría ni dormir en la misma cama que ella. Yo es que ronco y pasaría mal rollo pensando que mis ronquidos no le dejarían dormir", añade Jesús.

El soltero le confiesa que le gustaría llegar a enamorarse. No obstante, cree que eso es algo muy difícil de conseguir pues se necesita mucho tiempo para convertirse en inseparables. Olga, por su parte, se siente cómoda con la conversación que están manteniendo durante la cena pero siente un problema: "Cada vez le veía más mayor".

"Me ha matado que sea tan cutre"

Hablando un perfecto español, los solteros parecían no entenderse del todo. Es más, la cita fue de mal en peor poniendo como broche final el incómodo momento en el que deciden cómo van a pagar la cena.

Jesús dice de hacerlo a medias pero Olga no tiene el bolso cerca para poder pagar con tarjeta porque, según asegura, nunca paga nada en efectivo. Es entonces cuando el soltero le propone prestarle el dinero de la cena. "Me ha matado que sea tan cutre porque si en el primer día ya hace eso por 20 euros, que no hará los demás días", asegura ojiplática la soltera.

Haciendo alarde de su cruda sinceridad, Olga le confiesa cómo le ha hecho sentir este momento durante la decisión final. "Creo que a día de hoy, el tener que pagar el hombre no me parece que sea…", afirma Jesús. Sin embargo, a Olga le parece muy cutre que haya dicho de prestárselo porque otros hombres siempre le han invitado. "¿Tú invitas a los hombres en las mismas condiciones? No sé, yo en una primera cita no veo ninguna necesidad", apunta el soltero. "Espero que coincidas con otra", concluye ella, dejando claro de esta manera que sus caminos se separan el mismo día que coincidieron en el restaurante más famoso de la televisión.