Raquel es una artista jubilada venezolana de 80 años que, para leer la mente, le cantaba a sus pacientes, algo que le hizo tener mucha clientela y “trabajar más que las demás”. Canta música mexicana y boleros y, aunque Carlos Sobera le propone recibir a su cita interpretando una canción, la soltera prefiere dejar este momento para el final de su encuentro.

El soltero que le acompañará durante la velada es Pedro, un hombre de 88 años que tiene muy claro que solo quiere estar con una persona “cuando estás mejor que solo”, razón por la que ha sido siempre él quien ha cortado sus relaciones según asegura.

Al encontrarse en la barra del restaurante de ‘First Dates’, la soltera se queda mirando a su cita hasta que cae: “Yo te conozco, claro que te conozco Pedro. No puede ser que haya tantas casualidades”. “Sí, me sonaba pero no sabía de qué”, confirma el soltero. “Se parece al doctor Marcus Welby”, apunta Carlos Sobera, una comparación que desata la risa de Raquel.

¿De qué se conocían Raquel y Pedro?

Qué intriga lo de Raquel y Pedro, resulta que se conocen pero ninguno sabe de qué. Ya es casualidad venir a ‘First Dates’ y coincidir con un conocido pero más raro todavía es que ninguno sepa de qué se conocen.

Sin embargo, es la soltera quien finalmente cae en la cuenta de cuándo y cómo coincidieron al descubrir que es procedente de Murcia: “Una vez fuimos a comer a un sitio del puerto de Sagunto, si eres tú el que yo digo”.

Según cuenta Raquel, los dos se conocieron chateando por internet. “Después de esa vez, más nunca le volví a ver hasta hoy”, asegura. La soltera afirma que siempre que se veían se saludaban, hasta que un día perdieron el contacto: “Yo estaba preocupada porque pensaba que algo había pasado”. Es en este momento en el que se pregunta qué ha hecho en todo este tiempo porque “de repente te desapareciste”.

“Dejé de hablarle porque cuando volví a Murcia conocí a otra persona y dejé de conectarme con Raquel”, confiesa el soltero. Eso no quita que se sienta feliz de haberse reencontrado con la soltera: “Ha sido una sorpresa. Ella se ha alegrado y yo también”.

Finalmente le confiesa la razón por la que dejaron de tener contacto: “Se lo ha tomado muy bien, yo no tenía ninguna obligación con ella. Solamente la conocía de las cuatro veces que habíamos conectado y de mi visita a Valencia. No había ningún compromiso, ni había nada para que se lo tomara ni bien, ni mal”. Y es que Raquel guarda un buen recuerdo de él porque fue una persona caballerosa que le invitó y se despidió de ella “decentemente”.