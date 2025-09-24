First Dates 24 SEP 2025 - 22:58h.

Patricia tiene 28 años, es quiromasajista y llega desde Madrid para encontrar el amor bajo las luces de ‘First Dates’. Se considera un “extraterrestre” y confiesa a Carlos Sobera que no tiene un estilo definido; además, este se ha visto sorprendido por el bolso gigante que traía con ella. Sin embargo la sorpresa ha sido más grande cuando de él ha sacado unas diademas de personajes animados pensando en que su cita “pueda ser graciosa”.

De su cita espera una persona que sea “buena, que le guste la Minnie Mouse, los extraterrestres y los donuts”, le asegura al presentador. Rafael es su cita y nada más verlo ha confesado al programa lo mucho que le ha gustado: “Está bien rico el niño”. Además, tanto ha sido así que sin dudarlo le ah entregado como regalo su diadema de donuts. Sin embargo, Rafael no parece opinar lo mismo ya que al escucharle a ella decir que son “del mismo estilo” y que está “muy loca”; él ha afirmado que “un poco pinza si que está”.

Patricia olvida su edad en plena cita: "Como soy tan cría me he quitado años"

Tras esto, Carlos Sobera les interrumpe para acercarles hasta la mesa donde van a compartir una bonita velada y descubrir si están hechos el uno para el otro. Ya desde la mesa, Rafael le ha contado que estudió artes gráficas y ella comenzó imagen y sonido, pero no lo terminó; finalmente se decantó por quiromasajista y no ha dudado en lanzarle una invitación para hacerle un masaje. Después de esto, el soltero comenta que le “pone” Patricia.

Por otro lado, sobre sus hobbies, a ambos les gusta cantar y hacer música, un dato que han visto como “un puntazo”. La sorpresa ha llegado a la mesa cuando después de hablar sobre esto, Patricia ha tenido un gran olvido con su edad. Él le ha contado que tiene 24 y ella le respondía que 25, sin embargo, cuando él le ha comentado que es del 2000, ella ha analizado que es del 1997 por lo que en realidad tiene 28: “Ah si yo soy más mayor, que dislexia. Cómo soy tan cría me he quitado años, que vergüenza".

Patricia le ha comentado también que lleva un año sin tener pareja y que ahora todo el amor que le tenía a él, se lo da a su gato, de esta manera ha confirmado que ve una opción genial la masturbación: “Me parece que sola me lo paso mejor”; algo en lo que no ha coincidido con Rafa quién prefiere “el sexo con una persona”.

La soltera ya le avisaba a Rafael que ella estaba muy “loca” y le ha comentado en mitad de la cita que últimamente utilizaba Tiktok para mostrar cómo se coloca las piernas en la cabeza. Y no ha dudado en hacer una demostración, pero un percance ha sorprendido a Carlos Sobera y por supuesto a su cita. Al hacerlo ha tirado varios jarrones del salón y el presentador ha llegado preguntando qué ocurría. Rafael se quedó completamente asustado al ver la escena.