First Dates 23 SEP 2025 - 23:30h.

Descubre al completo la cita de Joel y Abril en 'First Dates'

Joel tiene 22 años, es estudiante de Periodismo y llega a 'First Dates' para encontrar a su media naranja. No se considera cayetano, pero sí "pijillo y moderno". Nada más conocer a Carlos Sobera y como buen periodista no ha dudado en decirle al presentador las ganas que tiene de estar como él: "Estoy estudiando periodismo y me gustaría ser como tú y trabajar en la tele". Sus mayores aficiones son hacer música comercial, reggaeton para todos los públicos y se está "encontrando a mi mismo". En el amor es muy Disney, quiere alguien para toda la vida.

Su cita es Abril, una joven de 20 años que llega desde Mallorca para encontrar el amor. Nada más verse, ambos han confesado lo mucho que se han gustado físicamente. Desde la barra del restaurante, la soltera le ha contado que estudia enfermería y en este momento, Carlos Sobera les interrumpía para acercarles hasta la mesa.

Abril confiesa a su cita su gran gusto por los muertos: "Quiero arreglarlos, meterlos en bolsa y llevarlos al tanatorio"

Mientras comparten una bonita velada, Abril le cuenta que en su familia todos son auxiliares de enfermería, lo que le ha motivado a elegir su carrera. Sin embargo, ella tiene claro que le gusta estar con los fallecidos y "arreglarlos, meterlos en bolsa para llevarlos al tanatorio". Esto estaba dejando completamente en shock a su soltero y las risas se convertían en las grandes protagonistas de la cena. De hecho, entre risas el soltero amenazaba con irse de la cita: "Bueno me levanto...". Sin embargo, al programa comenta que "mientras solo le guste hacerlo en el trabajo", detalla.

Tras esto, Abril ha recordado que Joel hace música y le ha preguntado por ello; le ha contado que tiene ganas de progresar, quiere conocer a alguien y "llegar a algo". En esta línea, ambos han confesado que quieren tener dos hijos; "la parejita", comentaba entre risas la soltera.

En el amor, la soltera le ha preguntado si le molestaría una chica celosa y él no ha dudado en preguntarle si ella es así, y le deja claro que "yo le demostraría a la persona que no tiene por qué desconfiar de mí". Abril le ha comentado que ella necesita que le manden foto constantemente de donde está o qué está haciendo para "demostrar la confianza".