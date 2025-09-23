First Dates 23 SEP 2025 - 23:10h.

Kiko es un desempleado de 57 años que llega desde A Coruña para encontrar el amor en ‘First Dates’. El soltero explica que estamos ante una guerra espiritual entre “el bien y el mal”; un apocalipsis y “el final de los tiempos”. En el amor, lleva siete años soltero porque “a nivel mundial hay grupos que han hecho ingenierías para separar a los hombres de las mujeres”; los iluminati le confiesa a Laura Boado. Además, confiesa que estos segmentos han conseguido separar la pareja tradicional y estamos viviendo “una guerra silenciosa”.

Para combatirlo cree que se necesita la energía del amor, y a él le encantan las mujeres femeninas. Sin embargo, de nuevo recuerda a los iluminati, y cree que “han convertido a las mujeres en seres masculinos y los hombres los han feminizado”. Su cita es Mila, una limpiadora de 60 años de Vigo que llega para encontrar el amor con la ayuda de Carlos Sobera y el mejor restaurante del amor. Desde la barra del restaurante la pareja ha dado sus primeras impresiones; ambos han coincidido en decir que “está bien”. Sin embargo, para la soltera la distancia supone un obstáculo.

Kiko expresa su gran amor hacia los perros y gatos: "Te curan cualquier enfermedad"

Ya desde la mesa, Mila le ha preguntado a su cita qué busca en el restaurante y él le ha comentado que quiere alguien con el que conecte, que le encantan los animales porque transmiten tanto que son capaces de “curarte hasta una enfermedad”. Confiesa también que siempre ha sido muy urbanita pero que quiere estar ya en un pueblo porque cree que en las grandes ciudades hay mucha violencia. A Mila le gusta salir, bailar y hacer meditación.

Por otro lado, Kiko le ha contado que durante muchos años ha sido cinturón negro de Kung Fu y ha dado clases de gimnasia. La primera valoración que la soltera ha hecho sobre su cita ha sido buena porque le parece un hombre “cuidado, sonriente, educado, respetuoso y me transmite muy buena impresión”.