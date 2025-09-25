Una soltera de 'First Dates' se queda impactada con la sorpresa de su cita: ''¿Qué está haciendo?''

First Dates 25 SEP 2025 - 22:45h.

Descubre cómo ha ido la cita entre Sergio y María en 'First Dates'

Sergio tiene 21 años y llega desde Torre Pacheco, Murcia, hasta 'First Dates' para encontrar el amor. El sueño de nuestro soltero es convertirse en actor de teatro y de musicales, por eso está preparándose para entrar en una academia. Le encanta la copla y recitar versos, pero admite que cuando lo ha utilizado para sorprender a alguna chica, no le ha funcionado.

Carlos Sobera ha querido saber si Sergio se ha enamorado en alguna ocasión, pero él se ha sincerado: ''Soy virgen total. He tenido mis fantasías, pero sobre todo intento reservarme para cuando encuentre esa chica ideal''. Es romántico y busca una chica con la que compartir bonitos momentos.

Cenará con María, una joven de 22 años de Madrid que se considera demisexual, es decir, necesita tener una conexión emocional con alguien antes de mantener relaciones sexuales, por lo que acude al restaurante del amor en busca de una persona con la que conseguir eso.

Nada más entrar por la puerta, María se ha quedado completamente sorprendida porque Sergio se ha arrodillado frente a ella para recitarle unos versos, pero ella se ha quedado sin palabras y se ha sincerado frente a las cámaras: ''Me he quedado impactada, ha sido un shock, me gusta el teatro, pero nunca me han recitado nada''.

A Sergio le ha encantado María nada más verla y así lo ha confesado, poco después nuestros solteros se han sentado a cenar y han comenzado a conocerse un poco mejor. Tras unos minutos de conversación, María ha llegado a una conclusión: ''Parece un hombre de 50 años metido en el cuerpo de un chico de 21''.

Pese a que María se lo pasa bien en la cita, Sergio no acaba de convencerla del todo: ''Es muy mono, pero le falta ese punto y le falta ese punto como macarra''. Ella le confiesa que en una ocasión vio un espíritu y le explica que cree mucho en las energía, algo que a Sergio no le ha parecido ''nada raro''.

En un momento dado de la cena, Sergio se ha levantado y, micrófono en mano, se ha lanzado a cantarle una canción a su cita, que no sabía dónde meterse: ''Madre mía ¿qué está haciendo?'', pero la cosa no ha ido a mejor cuando él ha acabado de cantar: ''Ha sido un poco tierra trágame''.

La decisión final

En el momento de verse las caras de nuevo, Sergio se ha dirigido a María: ''Me has parecido guapísima'', y ha continuado: ''Me encantaría volver a tener una cita contigo, volver a verte y verte siempre''.

Pero María se ha sincerado con su cita: ''Me has caído súper bien, pero no he sentido ese vacile que me gusta, esa chispa, me hubiese gustado un poco más de juego. Me encanta cómo eres, pero no tendría una segunda cita''.