Descubre al completo la cita de Álex y Julio

Julio tiene 25 años, es vigilante de seguridad de Valencia y es "muy chulete". Es una persona que le gusta la justicia y está dispuesto a ayudar a cualquier persona si le ocurre algo. En el amor le llaman la atención las chicas con ojos azules y tatuajes; le gustan que no sean tímidas. A Carlos Sobera le ha expresado que siente miedo por su cita de esta noche, sin embargo, él le ha expresado calma.

Álex es su cita, una estudiante de 26 años rumana, pero se ha criado toda su vida en Italia y hace seis años llegó junto a su familia en Castellón, y ha contado al programa que su primer trabajo lo utilizó para aprender español. Julio nada más verla le ha parecido mona, pero espera que "no esté loca". Tras esto, Carlos Sobera interrumpía a la pareja para llevarla hasta la mesa donde compartir una bonita velada en la que descubrirán si pueden tener algo más o dejarlo en una simple amistad.

Álex después de conocer la independencia de su cita: "Me gusta un chico que sepa lo que quiere en la vida"

Desde la mesa Julio le ha contado que se dedica a la seguridad, y al preguntar a su cita en lo que trabaja, esta le ha comentado también que vive con sus padres; algo que no ha agradado del todo a su cita: "Yo exijo esa independencia para sentirme cómodo y no sentirme en una relación de 17 años". Él le ha comentado que siempre tuvo claro que quería independizarse, sin embargo, al no gustarle nada estudiar, estuvo durante año y medio trabajando para poder conseguirlo. Al escuchar estas palabras, Álex ha comentado que "me gusta un chico que sepa lo que quiere en la vida, a lo que quiere llegar y cómo quiere conseguirlo".

Por otro lado, el soltero le ha confesado que no ha tenido nunca una cita a ciegas y tenía un poco de miedo, pero que al conocerla un poco más está viendo que su cita va "bien". En un momento de la cita, Álex no le miraba a los ojos y el soltero se lo ha reclamado con una sonrisilla pícara: "¿Por qué no me miras? Te noto tímida". Pero, la soltera no ha dudado en decirle que no lo hace simplemente porque está pensando y que se considera una persona extrovertida.

Álex le ha contado también sus aficiones, son el gimnasio al que va tres veces en semana y una peculiaridad es su gusto por el tiro con arco. Nada más escuchar esto Julio le ha comentado entre risas si lo tiene en casa porque si un día se enfadan teme que lo utilice en su contra. Al programa le ha dicho que ve en la soltera capas de timidez que poco a poco van saliendo.