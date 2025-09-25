First Dates 25 SEP 2025 - 23:00h.

Descubre cómo ha ido la cita de Manuela y Pedro en el restaurante del amor

Pedro tiene 84 años y llega a 'First Dates' desde Jaén con muchas ganas de enamorarse. Ha tenido pareja durante 44 años, pero ahora que está divorciado quiere volver a ilusionarse y busca a una mujer que sea buena y tenga un buen corazón, además prefiere que sea ''guapilla''.

Cenará con Manuela, de 81 años, que ya ha visitado en otra ocasiones el programa pero aún no ha conseguido encontrar al hombre de sus sueños. Nada más ver a Manuela, Pedro se ha quedado encantado: ''Tiene un tipo muy bonito, grande, a mi me gustan las mujeres grandes''.

A Manuela también le ha gustado mucho su cita: ''Es alto, elegante, con unos ojos y una sonrisa encantadora'', y así se lo ha confesado a Carlos Sobera: ''Esta vez habéis acertado, mi amor''. Los dos solteros han coincidido en que buscan compañía y vivir la vida y se han sentado a cenar para conocerse un poco más.

Nuestros solteros no han dejado de hablar y han descubierto todos los hobbies que tienen en común, bailar, salir a andar, cuidarse, disfrutar de la vida y se han alegrado muchísimo por haberse conocido. A Manuela le ha llegado al corazón la manera de ser de Pedro y ella se ha emocionado al explicarle que echa de menos la compañía y los halagos que él le estaba haciendo en esos momentos.

Uno de los comensales se ha lanzado a cantarle una canción a su cita y Manuela y Pedro no lo han dudado y se han levantado para bailar y ella se ha alegrado muchísimo: ''Es un caballero, baila muy bien, yo a este señor me lo llevo a mi casa''. Nuestros solteros se han ido a la sala de la intimidad del restaurante y Pedro se ha lanzado a darle un beso a Manuela y a ella le ha entrado la risa nerviosa.

La decisión final

En el momento de verse de nuevo, Pedro se ha sincerado con Manuela: ''Me ha dado un tilín, que me he enamorado de ti. Me gustas mucho'', y ha admitido querer tener muchas más citas con Manuela. Ella también ha aceptado: ''Me gusta, a ver cómo vamos para conocernos''.

Después de la increíble cita, con beso incluido, ambos se han ido de la mano a ''pasar un buen rato'' fuera del restaurante del amor.