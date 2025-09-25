First Dates 25 SEP 2025 - 23:15h.

Descubre cómo ha ido la cita entre Marina y Álvaro

Álvaro tiene 24 años y llega desde Málaga a 'First Dates' en busca del amor. Nuestro soltero es criminólogo y ahora está opositando para ser policía nacional. Le gusta hacer deporte, aunque también cree que es muy importante descansar. Quiere encontrar a una chica con la que compartir aficiones.

Cenará con Marina, una chica de 23 años que llega desde Sevilla al restaurante del amor y que admite que se apunta a todos los planes, sea lo que sea. Marina le ha llamado mucho la atención a Álvaro y a ella le ha pasado lo mismo, que admite que se ha llevado una buena impresión.

Ya en la cena, ambos han comenzado a conocerse un poco más y han descubierto que a los dos les encanta el deporte, en concreto, ir al gimnasio. En un momento dado de la conversación, Álvaro le ha confesado a Marina algo y ella ha estallado en carcajadas: ''Me estoy dedicando a abrirme de piernas'', él se ha dado cuenta de sus palabras y se ha reído también: ''Suena muy guarro''.

Los dos se han lanzado a hablar de la importancia del sexo en las relaciones y ella ha desvelado que le da un 85 por ciento de importancia, pero él no ha estado de acuerdo: ''Yo no le doy tanta, le doy un 60 por ciento, el sexo está sobrevalorado'', luego ella ha confesado lo que le gustaría: ''Yo le besaría, creo que puede llegar a besar muy bien y me puede llegar a gustar mucho''.

La decisión final

Después de la cena, nuestros solteros se han ido a cantar karaoke y Marina se ha sorprendido: ''Canta mejor de lo que me esperaba'', tras un rato ameno y divertido, ambos han vuelto a verse a la hora de tomar una decisión ¿habrán encontrado nuestros solteros el amor en 'First Dates'?

Álvaro ha aceptado una segunda cita: ''Me ha parecido una chica súper interesante y quiero descubrir más cosas de ella'', Marina también ha aceptado: ''Tendría una segunda y una tercera cita. Me ha gustado mucho físicamente y la forma de ser que tiene. Me ha parecido interesante y maduro y que tiene las cosas claras''.