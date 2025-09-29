First Dates 29 SEP 2025 - 23:30h.

Marco y Fernando han visitado el restaurante de 'First dates' dispuestos a darle una oportunidad al amor. No obstante, los solteros han vivido su cita de maneras muy diferentes. Tras cenar juntos y charlar, se acercaba el momento de la decisión final, pero antes han pasado a una sala para tratar de acercarse un poco más.

Ha sido entonces cuando Marco ha sorprendido a Fernando con un inesperado detalle. Él tenía claro que no iba a querer verle una vez más, pero Fernando parecía tener otra visión completamente diferente y, por supuesto, otras intenciones. Por si quedaba alguna duda, Marco ha protagonizado un gesto que ha dejado todo claro a su cita para evitar cualquier tipo de confusión.

"Pues eres muy mono" le ha dicho Fernando en el sofá de la sala mientras le tocaba el brazo aprovechando la ocasión para mantener el contacto y no separarse de él. Algo que Marco ha percibido y que no ha dudado en comentar con el equipo del programa: "El muchacho estaba así acercándose, con la manita en la rodilla, no sé qué... Y a mí me faltaba reptar la pared como una lagartija".

Y, para despejar cualquier duda, ha optado por retirar el brazo en el que le estaba haciendo pequeñas caricias. "Yo le estaba acariciando el brazo y él lo ha quitado entonces pues bueno... Eso es una señal más que clara", ha reconocido Fernando al entender el lenguaje no verbal de su cita.

La decisión final

Finalmente, ha tocado ser claros frente a la cámara. Marco y Fernando han respondido a la gran pregunta del programa. Como era de esperar, Fer ha respondido afirmativamente: "Sí me gustaría tener una segunda cita con Marco. Me has parecido un chico muy agradable y creo que todavía nos podemos contar muchísimas más cosas".

En cambio, Marco se ha mantenido firme y ha sido leal a sus sensaciones: "Me ha parecido una persona bastante guay también, en un montón de temas y tal. Aún así, a nivel romántico y eso, una cita como tal lo veo más complicadillo. No me encaja para una segunda cita romántica, amorosa, de besitos, de intimar más. Entonces, la respuesta, lo siento, pero es no".