Una soltera pone a bailar a todo el restaurante de 'First dates' con su actuación: "Qué bien cantas, no me lo esperaba"
Su nombre es Raquel y ha impresionado a todos con su voz y su desparpajo
Raquel se ha lanzado a encontrar el amor en 'First dates'. Tiene 25 años, es cantante y viene a probar suerte desde Cádiz. Su cita, Andrés, es coreano, aunque lleva unos años viviendo en España, concretamente en Sevilla. Es estudiante de filología francesa y nunca antes ha trabajado ni ha tenido pareja.
Juntos han hablado de diversos temas, y no en todos han parecido entenderse, aunque en todo momento ha reinado el buen rollo. De pronto, Raquel se ha levantado de la mesa para poner en marcha algo que tenía preparado. Tan solo unos instantes después, Carlos Sobera ha irrumpido por sorpresa en el restaurante para anunciar lo que estaba a punto de ocurrir: "Damas y caballeros, tengo el placer de invitarles a asistir a una actuación magistral... ¡Raquel, 'Balanceándome'!".
Micrófono en mano, la soltera ha entrado en el salón pisando fuerte y cantando un tema de lo más movido que no ha dudado en acompañar de un enérgico baile. "No me lo esperaba. Ha salido tal cual y ha empezado a cantar. Me ha gustado. Una sorpresa, pero me ha gustado", ha comentado Andrés sorprendido.
Poco a poco, todos los comensales se han ido animando, levántandose de sus mesas, animando y uniéndose a bailar junto a Raquel. A ellos se han unido también el presentador y todos los camareros del programa. Eso sí, su cita no ha terminado de coger el ritmo: "Quería bailar un poco, pero se me da muy mal bailar. No he podido bailar bien con ella". Por su parte, Carlos Sobera ha aplaudido su actuación: "¡Bravísimo!".
La decisión final
Tras esta sorpresa, ha llegado el momento de la verdad. Raquel y Marcos se han encontrado cara a cara para tomar su decisión final. "Me ha gustado mucho, gran actuación. A mí sí me gustaría tener una segunda cita", ha comenzado Andrés. Por su parte, Raquel no ha estado dispuesta a verse en una segunda cita romántica con él: "Aunque me ha caído súper bien, porque es un chico muy simpático, sí que es verdad que considero que no tenemos tantas cosas en común como busco en una persona. Por esa razón, aunque sí que la tendría como amigos, no creo que llegara a más en ese aspecto".