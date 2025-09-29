First Dates 29 SEP 2025 - 23:15h.

Así ha sido el momento en el que el presentador ha escuchado el pasado amoroso del soltero

La reacción de un soltero de 'First dates' al descubrir que su cita habla con espíritus: "Me parece de cuentacuentos"

Orlando ha acudido a 'First dates' con el objetivo de encontrar un nuevo amor. Tiene 70 años, vive en Madrid aunque es cubano, y es un electricista jubilado. Considera que está "estupendo" a su edad: "Me mantengo muy bien. Física, mental y sexualmente me mantengo estupendo. No necesito nada, todo lo que tengo es natural", ha comentado en su presentación.

Nada más entrar al restaurante, ha compartido un ratito de charla con Carlos Sobera, en el que le ha confesado algo que le ha dejado alucinado. Cuando el presentador le ha preguntado qué tal le había ido en el amor, Orlando le ha sorprendido con su respuesta: "Me he casado varias veces". Sobera no ha dudado en investigar: "¿Cuántas?". Y el soltero le ha confesado la cantidad de mujeres con las que había contraido matrimonio hasta la fecha: "En Cuba me he casado siete veces".

"¿Siete? ¿Perdona?", ha reaccionado el presentador entre risas. "Aquí en España el récord me ha bajado mucho, solo me he casado una vez. Pero podría haberme casado muchas más, era muy solicitado", ha continuado. "¿Pero cómo te puedes casar siete veces?", le ha insistido Sobera. "Yo siempre he tenido un criterio con respecto a las relaciones amorosas. El amor, los matrimonios, para mí, han sido como los yogures, con fecha de caducidad".

Carlos Sobera le ha preguntado entonces cómo tendría que ser su "novena mujer": "Primero, me encantan las mujeres que sepan estar, de buenos modales y con una dentadura preciosa". Momentos después, Paqui, su cita, ha entrado en el restaurante. Nada más verla, Orlando se ha mostrado de lo más contento con la labor que había realizado el programa: "¡Oh, es un cromón de tía!", ha exclamado. "Todo un placer, señorita. Espero que todo le funcione bien porque hasta la belleza. Cupido ha cumplido mis objetivos, ha cumplido todas mis expectativas. ¿Qué hace usted para conservarse tan bien?".

La decisión final

Juntos han compartido una agradable cena en la que ambos se han mostrado de lo más cómodos y receptivos. Y no solo eso. Entre ellos ha existido cierta tensión sexual que Orlando no ha dudado en transmitir a Paqui en la última parte de la cita. En su visita a la sala de la intimidad, Orlando ha cogido uno de los papelitos con acciones: "Dale a tu cita un beso que no olvidará". Y, dicho y hecho, se ha lanzado a besarla. Y, aunque Paqui ha aceptado el beso, él ha intentado que fuera más pasional pero ella le ha parado los pies.

Llegado el momento de la verdad, los dos han aceptado tener una segunda cita. Eso sí, Paqui no ha dudado en pedirle que fuera más despacio: "He estado fenomenal, lo único que vas muy deprisa. Tendría una segunda cita contigo, pero volviendo a lo mismo, no soy un toro".