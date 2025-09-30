First Dates 30 SEP 2025 - 22:55h.

Ambos se han gustado nada más verse, pero todo ha ido mejorando a medida que se iban conociendo

Carlos Sobera alucina con la confesión de un soltero de 'First dates': “Te voy a presentar a tu novena mujer”

Compartir







Félix tiene 68 años, es jubilado y llega a 'First dates' desde Palencia. Al entrar al restaurante, el soltero ha compartido un rato de charla con Carlos Sobera, en el que le ha contado al presentador cómo le ha ido en el amor y qué es lo que está buscando actualmente.

"Me quedé viudo hace cuatro años. El día que se jubiló mi mujer se encontraba muy mal. Y no disfrutó la jubilación. Así que ese golpe me ha enseñado que la vida hay que vivirla día a día. No miro el futuro. Día a día y lo que salga", le ha confesado. "Sinceramente, creo que enamorarme ya... Eso ya pasó. En una mujer me gusta la confianza, el espacio libre, que es esencial para que una pareja vaya bien. Lo que más miro es dentro, cómo es ella- El físico cuenta un poco pero es secundario", ha aclarado.

Su cita, Ana, tiene 65 años y es divorciada. Vive en Oviedo y, tras pasar la vida trabajando, ahora quiere vivir, disfrutar y volver a enamorarse. Nada más ver a Félix, se ha alegrado del trabajo que había hecho el programa: "Está mucho mejor de lo que yo me había planteado en mi cabeza".

Juntos se han ido a la mesa y han protagonizado una cita que ha ido viento en popa. Poco a poco, han ido descubriendo que tenían muchísimas cosas en común. Tanto, que Ana lo ha tenido claro: "Somos dos medias mitades que salimos de una misma naranja, y yo pienso que nos hemos encontrado aquí y están unidas ya las dos medias naranjas".

Por su parte, Félix también se ha mostrado de lo más contento con ella: "Lo que es la vida. Quién me iba a decir a mí, que con 68 años iba a estar en frente de una morenaza hablando y cenando".

La decisión final

Finalmente, ha llegado el momento de la verdad. Ambos tenían clarísimo que habían encajado y que podían entenderse a la perfección, pero faltaba responder a la gran pregunta. "Sí, tendría una segunda cita con Ana. Una segunda y una tercera", ha comenzado Félix. "Él quiere una segunda y una tercera conmigo, yo le doy una cuarta y una quinta", ha continuado ella antes de que ambos se levantaran y salieran juntos y felices del restaurante de 'First dates'.