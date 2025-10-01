First Dates 01 OCT 2025 - 23:23h.

Laura es una soltera de 52 años de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias) que ha acudido a 'First Dates' con una misión: encontrar a su media naranja. Se considera una persona, siempre con una sonrisa en la cara. Nada más entrar al restaurante del programa más famoso de citas de la televisión, emitido en Cuatro, la soltera ha sorprendido y mucho a Carlos Sobera con su trabajo, al ser preguntada por el presentador sobre a qué se dedica. La reacción de este no se ha hecho esperar.

"Soy masajista energética", ha señalado la soltera, para sorpresa del presentador de Cuatro. "¿Qué es un masaje energético?", ha preguntado Carlos Sobera, ante lo que esta ha respondido que se trata de, como la misma palabra indica, "un masaje de buena energía, holístico". Y es que, como bien apunta ante las cámaras de 'First Dates', en esta especialidad de masaje no solo se trabaja en el cuerpo, sino también en el alma. "Tocamos todos los puntos y movemos la energía, balanceándola, para después que el cliente se encuentre renovado", ha añadido la soltera.

La petición de Laura a Sandra Barneda

Tras este momentazo vivido en 'First Dates', Laura ha descrito el tipo de persona que le gustaría encontrar en el programa de Cuatro: "Me gustaría alguien con la que compartir y tener una buena conexión". Tras estas primeras palabras, Laura le ha hecho una petición a Carlos Sobera y al programa, con el objetivo de poner en práctica su oficio: "Quería hacerle a mi cita una sorpresa. Si me podéis poner una camilla con un aceite, si lo tenéis", ha señalado, tras lo que ha añadido que estaría encantada de "darle un masaje" para que probase lo que se siente.

La cita entre Laura y Liliana

Carlos Sobera ha hecho de 'maestro de ceremonias' entre las dos solteras, que han mantenido un largo y distendido, además de gracioso, primer intercambio de palabras. Las dos son de Tenerife, lo que les ha sorprendido cuanto menos. De hecho, viven muy cerca la una de la otra, algo que les ha impactado al no esperárselo para nada.

Posteriormente, Laura le ha explicado a su cita lo que es un masaje energético: "Lo hago todo... mezclo todo en el masaje". Liliana, por su parte, no ha tardado en reaccionar al respecto: "Yo soy mucho de energías". Tras esto, las dos solteras han charlado sobre sus anteriores parejas y otros temas de interés, como de su sexualidad.

Laura ha confesado en un momento dado que se llegó a casar y, de hecho, acudió a 'First Dates' con la que era su novia, "pero se transformó en un hombre": "Menos mal que ya no estaba enamorada, así que no lo pasé mal", ha contado una Laura tras añadir que entendió todo perfectamente, al contrario de la que era su pareja, que se llegó a marchar de la isla. "Pero bien, porque cambió mi vida y todo tiene un sentido", ha asegurado la soltera.