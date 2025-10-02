First Dates 02 OCT 2025 - 22:45h.

Anyely ha alucinado al ver el calzado que Álex había elegido para la ocasión

La tajante reacción de una soltera de 'First Dates' al saber cuál es la red flag de su cita: "No puedo con la gente así"

Compartir







Anyely tiene 21 años, llega al restaurante de 'First dates' desde Barcelona y es cantante. Se considera "una mujer de alto valor" y con "buenas cualidades". Por ello, busca a alguien que la acepte tal y como es y que quiera formar algo con ella, lo que viene siendo "un buen compañero de vida". Le encanta bailar, boxear e ir al gimnasio.

Su cita, Álex, tiene 24 años y tiene una agencia de marketing de modelos. Se autodefine como "un chico sano" y también vive en Barcelona, lo que facilitaría mucho una segunda cita entre ellos.

Nada más verle entrar al restaurante, Anyely, que estaba esperándole en la barra, no ha podido evitar fijarse en un pequeño detalle de su vestimenta que no le ha gustado nada: "Cuando le vi entrar pensé que me gustan los hombres que se visten básicos, de gris, porque se ven hot, sobre todo cuando su cuerpo es musculado", ha comenzado.

Pero todo ha cambiado cuando ha bajado la mirada: "¡¿Chanclas?! Es como... Primera cita, chanclas... ¿Por qué?". No obstante, Anyely no se ha cerrado y ha decidido disfrutar de la cena y conocerle antes de pner punto y final únicamente por el calzado que había elegido para la ocasión. Eso sí, las chanclas no han sido el único detalle que no le ha convencido a primera vista: "Su sonrisa fue un poco... ¡Cierra la boca!", se ha sincerado la soltera con el equipo del programa.

La decisión final

Finalmente, Anyely y Álex han disfrutado de una buena cena, con actuación de la soltera incluida, y han pasado un rato agradable conociéndose en el restaurante de 'First dates'. Pero llegaba el momento de la verdad: ambos tenían que responder a la gran pregunta del programa.

"Yo personalmente sí que tendría una segunda cita contigo, hay cosas que han sido muy similares, otras no tanto, pero pienso que hemos tenido muy poco tiempo para conocernos y que estaría bien tener una segunda cita", ha comenzado él. "Yo pienso que sí que tendría una segunda cita con Álex, proque tenemos muchas cosas en común y una cita no es suficiente para realmente saber. Si hubo una chispa de interés, ¿por qué no seguir conociéndonos?", ha coincidido ella.