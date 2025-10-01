First Dates 01 OCT 2025 - 23:23h.

El soltero le ha confesado a su cita que es "mitómano" y la reacción de esta no se ha hecho esperar: "Odio a las personas que hacen eso"

Carlos Sobera alucina con la confesión de un soltero de 'First dates': “Te voy a presentar a tu novena mujer”

Nora es una soltera de 23 años procedente de Marruecos y de oficio promotora y modelo. Ante la pregunta de si es creída o no, Nora confiesa que no: "Soy una persona normal y familiar. Y tengo mi carácter". Esta soltera tiene una pasión por encima de todo: cantar y, en general, la música. En cuanto al amor, a Nora no le ha ido muy bien que digamos. No obstante, deja claro que quiere que le den lo que ella exige. Y se fija en la personalidad de cada uno.

Miguel Ángel, por su parte, es un bailarín -su auténtica pasión- y modelo de 23 años que viene de Valencia a probar suerte en el amor. Se considera alguien "tranquilo". Al verse ambos solteros por primera vez, Miguel Ángel le ha regalado un ramo de flores a su cita. Sin embargo, eso no ha arreglado la primera impresión que se ha llevado la soltera de él: "No me parece guapo", se confesaba ante las cámaras de 'First Dates'. Posteriormente, Miguel Ángel se ha quedado en shock al descubrir de dónde es su cita (de Tánger).

Ya sentados el uno frente al otro en la mesa de 'First Dates', los dos solteros han hablado sobre algo que tienen en común: el baile y cantar. De hecho, a esto último se quiere dedicar Nora, algo que ha sorprendido a Miguel Ángel. La cita ha transcurrido con normalidad, con dos solteros hablando sobre diversos temas de interés y fluyendo como nunca. No obstante, todo lo que a Miguel Ángel le parecía atractiva su cita, al contrario no parecía ocurrir lo mismo.

Y finalmente ha llegado el tema estrella de la conversación: Nora le ha preguntado a su cita cuántas parejas ha tenido y este ha sorprendido con su respuesta. "Nunca he tenido novia. No se ha presentado la oportunidad y ya está. Y tampoco lo fuerzo. Dejo que fluya...". La reacción de Nora no se ha hecho esperar: no ha entendido nada de cómo su cita no ha tenido pareja hasta el momento. Más adelante, Nora ha desvelado desde hace cuánto no va a su país y ha confesado, sobre sus relaciones interpersonales, que la "batería social" se le agota, en términos generales.

"Soy mitómano"

Las confesiones se han sucedido y la cita ha alcanzado su punto más álgido cuando Miguel Ángel ha señalado que se considera un poco "mitómano" (trastorno caracterizado por una tendencia compulsiva por mentir) ante la pregunta de cuál cree que es su red flag. La reacción de Nora no se ha hecho esperar: "Fatal. Una vez que mientes, el problema se hace más grande. Odio a la gente que miente". Tras esto, Miguel Ángel se ha justificado asegurando que todo depende del "entorno donde hayas crecido", algo que no ha parecido servirle mucho a Nora.

Finalmente, Nora y Miguel Ángel se han ido a la 'sala del amor' y han hecho lo que más le gusta: bailar al son de la música, algo que les ha unido muchísimo y que ha servido para que 'saltasen' chispas entre ellos. ¿Quieres saber cuál ha sido la decisión final? ¡Dale al play y descúbrelo!