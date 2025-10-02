First Dates 02 OCT 2025 - 23:15h.

Un soltero alucina con la historia de su cita en un convento de monjas: "Con el covid empecé a creer en Dios"

Guillermo tiene 57 años y llega al restaurante de 'First dates' porque tiene ganas de probarse a sí mismo y descubrir si es capaz de tener una cita y ver cómo se desenvuelve, ya que se considera un hombre "bastante tímido". Se dedica al sector ferroviario y vive en Alicante. Su cita, Carmen, tiene 58 años, es funcionaria y vive en Valencia.

Durante su cita, ambos se han mostrado muy cómodos. Tanto, que incluso han llegado a sincerarse en temas inesperados: "Yo es que este año he tenido... Osea... El gatillazo típico. No había manera de que se levantara", le ha confesado Guillermo a una Carmen que se lo ha tomado de la mejor manera posible y quitando hierro al asunto. No obstante, él ha continuado contándole en qué derivó aquel episodio: "Fue un poco desastre y creo que por eso me dejaron".

"¿Pero la habías conocido ese día?", se ha interesado Carmen. "No, no, ya llevábamos un tiempo. Pero bueno, tampoco pienses que he tenido muchas relaciones", ha respondido con sinceridad el soltero.

Su actitud ha servido para que su cita quedara encantada con él: "Guillermo me transmite buen rollo. Me transmite tranquilidad y me transmite buenas emociones y buenas sensaciones, la verdad", ha confesado al equipo del programa.

"Yo la verdad que el sexo que busco en una relación, que busco muchas cosas aparte del sexo, pero reconozco que el sexo es una parte importante, porque al final si no somos compatibles con el sexo... Creo que la relación puede empezar bien pero creo que termina mal", ha sacado en conclusión Guillermo.

La decisión final

Llegado el momento de la verdad, ambos han parecido estar en la misma sintonía. El primero en responder a la gran pregunta ha sido Guillermo: "Yo venía con bastante recelo, diciendo 'madre mía, ¿a dónde voy?', pero la verdad es que me ha encantado conocerte. Yo tendría una segunda cita, nos faltan cosas por hablar y conocernos más". Por su parte, Carmen también se ha mostrado abierta a verse una segunda vez con su cita: "A mí también me has sorprendido. Me pareces un chico muy majo. Yo también tendría una segunda cita, me gustaría conocerle un poco más y ver qué tal. ¡A ver si surge la llama!".