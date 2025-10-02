First Dates 02 OCT 2025 - 23:30h.

Así ha sido el pasional beso de los dos solteros durante su cita

Sofía y Juan han visitado el restaurante de 'First dates' dispuestos a encontrar a alguien que les acompañara en sus vidas. A sus 76 y 77 años, respectivamente, querían probar suerte, pero no esperaban para nada lo que iba a ocurrir en su paso por el programa.

Su cita no ha podido ir mejor. Después de una primera impresión inmejorable, sus conversaciones durante la cena únicamente han conseguido que se gustaran aún más en todos los aspectos. Tanto, que incluso han llegado a hablar de los aspectos más íntimos.

El ambiente entre ellos estaba mucho más que caldeado. Entre ellos ha surgido puro fuego. Así que, al llegar a la parte final de su cita en una de las salas privadas del restaurante, no han dudado en activar el modo 'intimidad total'. Juan ha bajado los plomos y, sin luces, daban rienda suelta a la pasión. "Coge aire", le ha avisado Juan a Sofía antes de darle un primer beso que le ha dejado, en efecto, sin respiración.

"¡Me encanta! ¡Qué calor!", ha reconocido Sofía mientras protagonizaba uno de los momentos más fogosos de la historia del programa. Besos, abrazos, caricias... Y hasta confesiones: "Qué tetas tienes... Tienes unas pedazo de tetas que no veas".

"Es que llevo mucho tiempo sin catar una mujer, la verdad. Llevo siete años por lo menos", ha explicado Juan al equipo del programa. "He sentido que en nuestra intimidad, muy bien. Me ha dicho cosas bonitas, cosas atrevidillas, pero bonitas", ha reconocido Sofía.

La decisión final

En esta ocasión, la decisión final de los solteros estaba más que clara, de hecho, ni siquiera ha hecho falta hacerles la gran pregunta. Ellos mismos se han declarado nada más sentarse frente a la cámara: "Esto hay que coger tres marchas y seguir adelante", ha comenzado él. "Eso vamos a hacer", ha confirmado ella. Y es que, ambos han estado más que de acuerdo en tener una segunda cita.