Pedro tiene 61 años, viene desde Tarrasa, Barcelona, con la ilusión de encontrar a su “último amor”. Viene cojeando porque tuvo un pequeño accidente en los karts, lo que le derivó en una fisura en el menisco. Sobre él, asegura que es “muy feliz”, siempre se lo toma todo con una sonrisa. En el amor, estuvo casado, tiene dos hijos y espera encontrar ese eterno amor. Quiere a una chica simpática y que le encante reírse.

Su cita es Silvia, una dependienta y cosmetóloga de 57 años que llega desde Barcelona para encontrar a su media naranja bajo los focos de ‘First Dates’. Se considera una mujer sensible, amable, empática y con carácter. Al entrar al restaurante, la soltera ha visto a Pedro algo bajito, sin embargo, su sonrisa y sus ojos la han hecho tener “una buena impresión”. Al soltero le ha gustado desde el primer momento, y más al ver el bonito detalle que ha tenido con él: ¡Unos bombones!

Tras esto, Laura Boado les acerca hasta la mesa donde la pareja se conocerá más y descubrirá si están hechos el uno para el otro, o si, en caso contrario, se queda en una bonita amistad.

Pedro nada más comienza a hablar con su cita, ha notado una química especial: “Entre nosotros hay algo”. Entre risas, han compartido qué les gusta hacer y han hablado sobre sus hijos. Además, Pedro le ha comentado que tiene dos perros y una gata. En este momento a la soltera no le ha gustado mucho este dato ya que es “maniática” de la limpieza y le gusta “compartir espacio con personas”. Esto tanto a él como a ella, les ha “echado para atrás”.

Por otro lado, la pareja ha compartido lo que buscan en una relación, Pedro echa de menos tener conversaciones diarias donde contar que tal el día, y busca “una pareja que sea la última”. Se considera fiel y detallista, y el tema de la infidelidad es algo que “le molesta”. Al escuchar esto, a Silvia le parece que congenian bien. Ella ha tenido dos relaciones y de ellas ha aprendido “el hombre que no quiero en mi vida”.

Con uno de los juegos de ‘First Dates’, la pareja ha descubierto que hay mucho feeling entre ellos. Pedro le ha expresado lo mucho que le gusta su sonrisa y a ella sus ojos.

La decisión final de los solteros

Tras una cita con muchísima química, ha llegado el momento de escuchar la decisión final de cada soltero. Pedro tiene claro que tendría una segunda cita con Silvia y ella sin dudarlo, quiere seguir conociéndole.