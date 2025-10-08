First Dates 08 OCT 2025 - 22:56h.

¿Cuál habrá sido la decisión final de Danny y Raúl?: no te lo pierdas

Danny es un soltero de 24 años madrileño que se dedica a la creación de contenidos. Ante Laura Boado ha contado que su acento delata que es de Bogotá (Colombia) y que ha acabado en la capital española por un máster que quiso estudiar en su momento. Ha tenido algún amigo que otro, pero sin nada más allá, y el soltero ha confesado que le gustan los chicos y que está abierto tanto a una relación abierta y como a una cerrada, con tal de que sus "necesidades sexuales" estén cubiertas.

Raúl, por su parte, es un soltero de 22 años valenciano que ya de entrada ha reconocido ante las cámaras de 'First Dates' que le gustaría una relación abierta: "Creo que me vendría muy bien para mi crecimiento personal y, sobre todo, sexual". Al conocerse, Raúl se ha extrañado por darle la mano a su cita, algo que él no suele hacer al conocer a alguien por primera vez. Un Raúl que se ha extrañado por tener el mismo pelo que su cita. Además, se han contado sus orígenes y de dónde son.

Posteriormente, Laura Boado les ha llevado a la mesa de 'First Dates', donde se han podido conocer un poco más. Y es que, además de compartir pelo, llegaba el momento de saber si Raúl y Danny tenían más cosas en común. Primero de todo, Raúl le ha dicho que le gusta bailar y poco después, han sacado a la luz un tema del que han tenido un distendido intercambio de palabras: las parejas que han tenido en su pasado.

Nada más Raúl confesar que ha tenido una pareja de tres, Danny ha señalado que precisamente todo lo que abarca "una relación abierta" es lo que llevaba tiempo queriendo hablar en la cita. "Yo no lo he experimentado, porque yo he sido de monogamia o te atropello con un búnker o con un tractor. Y ahora me lo he planteado muchísimo. Creo que es lo que me vendría bien", ha señalado Danny, que ha subrayado ante las cámaras de 'FD' que esa parte le gusta muchísimo de Raúl.

La cita ha avanzado su curso, con un Raúl contando que es "más romántico" que sexual: "Yo me adapto con tal de que obviamente mis necesidades se cumplan". A su vez, han charlado sobre qué tipo de música les gusta, lo cual les ha llevado a un largo debate acerca de qué musicos son los mejores y por qué, o, por el contrario, por qué no les gusta algunos cantantes muy influyentes en la actualidad.

La decisión final de Raúl y Danny

Finalmente, ambos han pasado a la 'sala del amor', en donde Danny y Raúl han bailado y disfrutado de la música como colofón final a su cita. Por último se han enfrentado a la decisión final. ¿Quieres saber lo que han dicho y si quieren tener una segunda cita ya esta vez fuera del programa de Cuatro? ¡No dudes en darle al play y disfrutarlo!