Giorgio tiene 26 años, es auxiliar de vuelo y vive en Barcelona, aunque es italiano. Ha decidido acudir al restaurante de 'First dates' con la esperanza de conocer a "un chico morenito, de origen latino" y que "tenga chispita". Camilo, su cita, es un colombiano de 29 años que trabaja como auxiliar de enfermería. Y, aunque ha intentado conocer a tres personas y ha salido mal, está abierto al amor.
Tras compartir una cena en la que las cosas no podían haber ido mejor, Camilo y Giorgio se han dirigido a una de las salas privadas del restaurante para poner punto y final a su cita. Nada más entrar, han decidido activar la 'intimidad total' apagando las luces.
Camilo, que había quedado en enseñarle sus pasos prohibidos a Giorgio, no ha dudado en levantarse y ponerse a bailar al escuchar una canción: "¿Has escuchado este tema?". El italiano ha sido astuto y rápido en su respuesta: "No, pero me dejo llevar, venga".
El colombiano ha empezado a bailar de manera sensual y ha dejado alucinado a su cita: "Ay, por favor... Mira qué bien me bailas", decía. Juntos han protagonizado un momento que ha dejado claro una vez más que entre ellos han saltado chispas. Y es que, cada vez estaban más y más cerca. "A mí me cuesta ponerme nervioso, y no sé qué me ha pasado. Muy juguetón, muy fogoso... Y a mí eso me vuelve loco", ha confesado Giorgio al equipo del programa.
La decisión final
Y, tras este momento tan pasional, ha llegado la hora de la verdad. Camilo ha sido el primero en responder a la gran pregunta del programa: "Sí, la verdad que tendría una segunda cita con Giorgio. Porque, además de que tiene los ojos muy bonitos, me parece un chico simpático, agradable y que me demuestra que le gusto". Por su parte, Giorgio también lo ha tenido más que claro: "Hombre, claro. A parte de guapísimo, me transmite buenas vibras".