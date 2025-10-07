First Dates 07 OCT 2025 - 23:15h.

Las confesiones del soltero acerca de sus hobbies no han terminado de encajar a la soltera

Una soltera de 'First dates' no puede creer la edad que tiene su cita: "¡Vaya, estás fenomenal!"

Compartir







José tiene 58 años, se dedica al sector inmobiliario y es de un pueblo de Valencia. Hace tres años que se separó tras 20 años de matrimoino y ahora ha decidido darse una oportunidad acudiendo a 'First dates'. Su cita, María, tiene 56 años, es comercial y se considera una pesona "muy pasional".

Durante la cena, José ha comenzado a contarle cosas a María sobre sí mismo. Lo que no esperaba es que esto iba a ser un arma de doble filo. Y es que sus confesiones no han parecido encajarle mucho a su cita.

En primer lugar, el soltero ha comentado lo mucho que le gusta la fiesta: "A mí me gustó mucho salir desde jovencito, me gusta mucho salir. El miércoles estuve de fiesta un día entero en Mallorca. Yo he hecho salvajadas cuando era joven y hasta que me casé estaba zumbado: las tías, el sexo, todo lo que se podía probar en esta vida...".

"Demasiado fiestero. A ver, que está muy bien, pero a mí ese ritmo es que no me apetece", ha comentado ella al respecto con el equipo del programa.

Pero ahí no ha acabado todo, y la siguiente confesión de José lo ha empeorado aún más: "A mí me encantan los toros". Nada más escuchar esta frase, María se ha plantado, haciéndole saber que la tauromaquia no va con ella en absoluto: "No. No lo tendrías que haber dicho. Soy antitaurina. Pero antitaurina y antimaltrato. Yo soy vegetariana. Todo lo que sea relacionado con un animal, no me gusta".

La decisión final

Tras tratar estos temas en los que opinaban de manera tan diferente, he llegado el final de su cita y, con ello, el momento de tomar una decisión. José ha sido el encargado de romper el hielo: "Yo veo que es una persona que ha valido la pena conocer, pero necesitaría tener alguna cita más. Coincidimos en muchas cosas, y en las que no coincidimos, veo que es una persona sincera, educada y que tengo que hablar más con ella. Pero claro, por supuesto".

No obstante, María no ha dejado abierta la puerta a una posible segunda cita: "Yo me he sentido súper bien, pero más bien le he visto como un compañero de trabajo, como un amigo".