Sergio ha alucinado con la confesión de Judith sobre el animal que tiene en casa: "Es como un hijo para mí"

Judith tiene 25 años y ha acudido al restaurante de 'First dates' dispuesta a encontrar el amor, ya que solo cree en la complicidad romántica porque se autodefine como una persona "asexual". Es estudiante y dependienta. Su cita, Sergio, tiene 22 años y es estudiante de informática. Busca a alguien con quien poder formar una familia en un futuro.

Durante su cita, han tenido tiempo de charlar de prácticamente todo. Tras hablar de sus edades, ha llegado el momento de hablar de las mascotas. Judith ha sido la encargada de sacar el tema y preguntar directamente a Sergio si tenía animales. "No, pero sí que me gustaría. Soy más de perros que de gatos", le ha respondido él preguntándole a su vez si ella tenía perro o gato.

Tras negar doblemente con la cabeza, Judith ha despejado todas sus dudas: "Tengo paloma. Hace tres años se cayó del día y lo cogí. Y claro, como tenía las alas rotas, la veterinaria me dijo que no iba a volar y que me lo tenía que quedar. Pero sí volo. Se recuperó, pero él no se va. Él se ha acostumbrado a mí, está libre y no se va. Es como un hijo para mí".

"No me lo esperaba en absoluto. A mí me parece una mascota un tanto distinta. Me he quedado un poco a cuadros, la verdad. Entiendo que pueda considerarlo su hijo, lo respeto totalmente, pero como no concibo a una paloma como mascota, me ha resultado bastante extraño", se ha sincerado él con el equipo del programa.

La decisión final

Tras una agradable conversación en la que han descubierto bastantes cosas el uno del otro, llegaba el momento de la verdad. Judith ha sido la primera en comunicar su decisión final: "Me lo he pasado muy bien con Sergio. Me ha gustado mucho su forma de ser, su personalidad encaja bastante conmigo. El problema, y yo creo que coincidiremos, es que buscamos cosas completamente distintas, discrepamos mucho en cuanto a lo que estamos buscando, así que no tendría una segunda cita".

Por su parte, Sergio ha coincidido totalmente con ella y se ha sumado al hecho de no verse por segunda vez: "Yo creo que ya lo ha dicho todo, buscamos cosas que no son lo mismo. Y yo también diría que no".