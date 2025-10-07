Una soltera de 'First dates' no puede creer la edad que tiene su cita

First Dates 07 OCT 2025 - 23:00h.

Su reacción ha sido de auténtica sorpresa, ya que inicialmente le ha echado casi 20 años menos

Un soltero de 'First dates' se queda a cuadros al descubrir la mascota que tiene su cita: "Me ha resultado bastante extraño"

Compartir







Valerie es inglesa, aunque lleva 50 años viviendo en España. Tiene 84 años y ha decidido probar suerte en 'First dates'. La soltera ha vistado el restaurante del amor con la esperanza de encontrar un hombre activo que sea capaz de seguirle el ritmo. Su cita, Jesús, busca una mujer con la que convivir y compartir su vida, ya que comienza a asustarle la soledad.

Durante su cita, él ha decidido preguntarle si era española, algo que no tenía del todo claro. "Yo no, yo soy inglesa", le ha respondido Valeria. Ha sido entonces cuando Jesús ha atado cabos: "Así notaba yo que tenías un acento diferente. Así que inglesita, entonces sabrás bien inglés. Yo no sé nada de inglés, tendrías que ser mi maestra".

"Ya es tarde, te digo", le ha respondido ella. Jesús ha optado entonces por preguntarle qué edad creía que tenía: "No sé... ¿78?", se ha lanzado ella. "¿78? Voy a hacer 39 al revés", le ha confesado él.

Valerie se ha quedado totalmente alucinada al descubrir la edad de su cita: "¿Ah, sí? ¡Vaya!". Y, acto seguido no ha dudado en cometar lo ocurrido con el equipo del programa: "Yo creo que Jesús, a sus 93 años, está fenomenal, mentalmente y físicamente".

La decisión final

Tras pasar una cita agradable en la que han podido hablar prácticamente de todo, ha llegado el momento de la decisión final. Valerie buscaba un hombre activo, al que le gustara viajar y que estuviera dispuesto a acompañarla en sus aventuras. Jesús, por su parte, pretendía encontrar a una mujer que conviviera con él en su casa.

Esto les ha llevado a decidir no tener una segunda cita juntos. "Yo francamente no quiero una segunda cita. Porque necesito alguien más activo, yo soy muy activa todavía y necesito alguien que haga muchísimas cosas: que viaje conmigo, que ande conmigo, que vaya a conciertos conmigo... Yo creo que tú este tipo de cosas no las haces", ha comenzado ella.

"Lo mismo que ha dicho ella, no podemos congeniar, porque naturalmente tenemos una vida distinta. Ella no quiere una convivencia, ella lo quiere es salir y viajar, cosa que no es mi ideal", ha añadido él antes de despedirse deseándose mucha suerte.