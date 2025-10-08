First Dates 08 OCT 2025 - 23:30h.

Así ha reaccionado la soltera ante el desliz que ha tenido su cita: no te lo pierdas

El divertidísimo momento de un soltero de 'First Dates' al expresar a su cita su pasión por los parques de atracciones: “Me ha dado miedo”

Compartir







Un soltero de 'First Dates' ha protagonizado un divertido lapsus durante su cita en el programa de Cuatro. Todo ha ocurrido durante la cita de Fanny y Alfredo, dos solteros que han acudido al restaurante más famoso de la televisión con las ideas muy claras y con gustos muy parecidos entre ellos.

El momentazo de la cita entre Alfredo y Fanny

Pues bien, ha llegado un momento de la cita en el que han hablado de sus gustos sexuales. Alfredo se ha definido como alguien "aventurero": "Me gusta inventar". Ha sido en ese momento cuando el soltero le ha preguntado a su cita lo siguiente: "¿Has visto 'Anatomía de Grey'?", a lo que la soltera ha respondido que es más de "Cincuenta sombras de Grey", no sin antes quedarse en shock y partirse de risa ante el desliz que había cometido su cita.

"¡Eso eso! ¡Que me equivoqué! Eso me gusta. Inventando y viendo...", ha añadido el soltero, sincerándose como nunca sobre lo que le gusta en la más absoluta intimidad y hablando sin ningún tipo de tapujos. "Hay que disfrutar del sexo", ha subrayado una Fanny que confesaba ante las cámaras de 'First Dates' que le gustaba mucho lo que había dicho su cita.

Así son Alfredo y Fanny

Fanny entraba al programa de Cuatro con las ideas claras: "Busco una pareja normal, pero que siga mis locuras y que podamos experimentar cosas nuevas". La soltera es directora de clínica dental y además, tiene otra faceta a parte: es influencer. Carlos Sobera se sorprendía porque esta lleva tan solo soltera tres meses. Su media naranja tiene que ser mulato, que "sepa llevar las riendas de la situación".

Por otro lado está Alfredo, un soltero de profesión chófer procedente de Barcelona y precisamente, mulato, como le gustaba a su soltera. Al verse por primera vez, la impresión era buena... excepto para Fanny, que no le gustaría -en un principio- pero que posteriormente acabaría atrayéndole. Finalmente, ambos tomaban la decisión final. ¿Quieres saber qué han decidido? ¡Dale play al íntegro y descúbrelo!