First Dates 08 OCT 2025 - 22:54h.

Así ha sido la cita entre Piedad y Alfonso en 'First Dates' llena de momentazos

Carlos Sobera alucina con el sorprendente oficio de una soltera de 'First Dates', ¡y ella promete demostrarlo en plena cita!

Compartir







Piedad es una soltera de 69 años procedente de Ávila y jubilada, de oficio camarera. Se considera alguien "coqueta", puesto que le gusta "verse y sentirse bien", mediante el deporte e incluso a través de la "pigmentación". En el amor, esta soltera abulense confiesa que "es todo muy difícil", por lo que no ha encontrado nada hasta ahora. Busca alguien "sincero", lo cual, como bien le ha dicho Laura Boado al recibirla en la recepción de 'First Dates', resulta a día de hoy un tanto complicado.

Alfonso, por su parte, es un soltero de 67 años, de profesión hostelero ya jubilado y cacereño. Es "coqueto" y le gusta mucho perfumarse, llevando la elegancia por bandera. Antes de conocer a su cita ha confesado que todavía cree en el amor. Un amor que espera conseguir al conocer a Piedad, aunque esta última ya confesaba ante las cámaras de 'First Dates' que físicamente "no era mucho su tipo", mientras que a Alfonso le parecía Piedad "muy atractiva".

Alfonso se sincera... y convence a su cita

Ya sentados en la mesa, Alfonso se ha sincerado ante la soltera asegurando que le gusta siempre "decir lo que piensa", además de que no le gustan "los mentirosos". A su vez, le ha dejado claro a Piedad que si no ocurre nada más entre ellos que una amistad, no pasa nada: pueden quedar para "una llamada": "Estar con alguien con quien pueda confiar... la sinceridad para mí es muy importante". Esto último le ha gustado mucho a Piedad.

La cita ha avanzado su curso con ambos solteros conociéndose como los cánones mandan, esta vez hablando de sus oficios: los dos han coincicido en haber trabajado en el sector de la hostelería. Un oficio "muy sacrificado", pero que los dos han amado en su pasado.

Y es que sin duda, Alfonso no era el tipo de Piedad hasta que lo ha conocido mejor. Ambos comparten muchas cosas, como que a los dos les apasiona haber sido camarero y eso, a priori, parece que les sirve para llegar a ser una posible pareja en un futuro. Pero no ha sido la única cosa que han tenido en común. Por último, ambos han ido a la 'sala del amor' y lo han dado todo cantando en el karaoke de 'First Dates'.

En la decisión final, Alfonso y Piedad han confesado si tendrían una segunda cita el uno con el otro. El soltero ha señalado que sí, puesto que cree que Piedad es "la mujer que va buscando, siendo la soltera una persona muy interesante de conocer". Palabras que han sido refrendadas por Piedad, señalando también que es un soltero que le gustaría "seguir conociendo".