Miguel Ángel es un soltero de 43 años agente logístico, procedente de Alicante (Comunidad Valenciana) que ha acudido a 'First Dates' con un cura en forma de juguete por si su cita va muy bien, tener medios para casarse. Chico previsor. En el tema del amor, a Miguel Ángel le gustan las chicas que le "entren por el ojo", sin preferencias de si es rubia o morena. Y que "sea inteligente".

Noelia, por su parte, es una soltera de 35 años de profesión comercial y murciana, aunque es de Barcelona. Se considera alguien muy "intuitiva": "No me suelo equivocar para nada. Y me gusta dejarme llevar por mi intuición y pensamientos". Laura Boado ha actuado de 'maestra de ceremonias' para que la soltera conociera al soltero, en la recepción del restaurante más famoso de citas de la televisión. Y la primera impresión, como ha confesado Noelia ante las cámaras de Cuatro, ha sido un poco "rara".

La cita entre Noelia y Miguel Ángel en 'First Dates'

Una Noelia que se ha mostrado un poco reacia al ver por primera vez a Miguel Ángel, sintiendo que no había mucho feeling, además de que no le gusta mucho que sea diez años mayor que él, (aunque parece que ha sido recíproco). Antes de sentarse en el restaurante de 'First Dates', Miguel Ángel le ha confesado a su cita que colecciona 'Playmobil' y le ha enseñado el cura de juguete que había traído: "Por si la cita va bien, para que nos casara en la mesa". Esto ha dejado un poco en shock a Noelia.

Ya sentados en la mesa de 'First Dates', los dos solteros han hablado sobre sus prototipos y expectativas de relación y se han conocido más a fondo. "A lo mejor esperaba a alguien más joven", ha dicho Noelia, averiguando lo que su cita llevaba pensando desde que pisó el restaurante de 'First Dates'. Y es que a penas han coincidido en cosas en común. De hecho, Noelia ha señalado que vive sola con su conejita y Miguel Ángel no ha tardado en confesar que tiene alergia "a casi todo": "Pero brutal".

Noelia, tajante con su cita

La cita entre Miguel Ángel y Noelia ha seguido su curso, con la soltera preguntándole al soltero si tiene hijos y este señalando que no tiene, y que detesta "los patrones de sota, caballo y rey": "Tengo un estilo de vida diferente y eso me gusta. Me gusta lo diferente". Esto último le ha parecido a Noelia de "fantasma", según ha dicho ante las cámaras de 'First Dates': "No puedo con ellos".

Además, Miguel Ángel le ha contado las parejas que ha tenido y Noelia se ha mostrado crítica ante las cámaras de 'First Dates': "Lo que tiene que hacer es no venir con las fantasmadas que ha venido... que no me cuente el rollo". Por último, la 'parejita' se ha ido a la 'sala del amor' y se han lanzado a bailar con Karol G sonando en los altavoces de la sala. Risas, confesiones, movimientos de cadera... los dos lo han dado todo como no lo habían dado en la cita, hasta entonces. Aún así, ya estaba Noelia para ponernos los pies en la tierra: "No ha habido nada de feeling bailando", ha dicho ante las cámaras de 'FD'.

Por último, los dos se han enfrentado a la decisión final. Una decisión final que nos esperábamos todos al ver cómo había transcurrido la cita. Y es que ha faltado lo más importante: "físico, atracción, química...", por lo que tampoco tenían incluso que decir sí o no. "Que te vaya todo genial", han sido las palabras de Miguel Ángel a Noelia para despedirse definitivamente y poner punto y final a su cita en el restaurante de 'First Dates'.