First Dates 13 OCT 2025 - 23:00h.

Descubre al completo la cita de Ginnet y Alejandro en 'First Dates'

El desconcierto de un soltero de 'First dates' tras ser rechazado por su cita después de haberle besado: "Me sorprende"

Compartir







Ginnet tiene 22 años, es técnico en emergencias sanitarias, cantante y compositora, y llega desde Palma de Mallorca para encontrar el amor en ‘First Dates’ ya que en su día a día no ha tenido “mucha suerte” porque elige muy mal. Confiesa que le encanta el “tonteo” y ser directa. A Carlos Sobera le ha confesado que esta noche le gustaría encontrar a alguien que tenga ambición de algún tipo.

Su cita es Alejandro, un vigilante de seguridad e influencer de Málaga de 26 años. Nada más verse en la barra del restaurante, el feeling se ha percibido en el ambiente, o eso ha sentido el soltero, sin embargo, ella ha confesado al programa que “no es mi prototipo”.

Tras esto, Carlos Sobera les acerca hasta la mesa donde disfrutarán de una velada en la que descubrir si están hechos el uno para el otro. La soltera le ha contado a lo que se dedica y él se ha sorprendido mucho: “Me parece madura, centrada y me ha sorprendido bastante”. Él le ha confesado que tiene “un lado oscuro”, que es ser influencer dedicado al humor, esto ha agradado mucho a la soltera desde una perspectiva, pero desde la física no tanto: “Me cuesta encontrar chicos así, siempre se los pido al universo, pero ahora que me lo trae no me gusta”.

Después, Alejandro ha interrumpido la conversación para soltar un chiste verde a su cita: “¿Quieres un chiste verde rápido? Una lechuga en una moto”, a lo que ella responde: “Es malísimo” y le da una nueva oportunidad para que saque su mejor humor, sin embargo, el segundo chiste es igual de malo como el primero, pero consigue sacar la sonrisa de Ginnet.

Por otro lado, sobre relaciones, ella le cuenta que nunca ha tenido ninguna relación porque lo ve “palabras mayores” y pese a conocer a gente, no ha sentido que fuese la indicada. Él ha tenido tres relaciones y en todas ellas le han puesto los cuernos, lo que le ha hecho ser más desconfiado. Tras esto, Alejandro ha sacado el tema de las relaciones sexuales, a ella estas preguntas le han parecido “atrevidas”; sin embargo, él sin reparo le ha confesado que le gusta “agarrar del pelo, el cuello…” Estas palabras lejos de agradar a su cita, la han echado bastante para atrás.

Ginnet sorprende a su cita con una actuación

Como buena artista, Ginnet se levantaba para hacer una actuación y demostrar sus dotes. Momentos antes de que terminara, ella sacaba a bailar a Alejandro y con sus bailes le dejaba encandilado: “Me he puesto hasta nervioso, me ha sacado los colores y me ha puesto hasta cachondo”. Ella ha confesado que se ha dejado llevar por el ritmo y la canción, sin embargo, cree que tal vez le ha podido confundir. Y efectivamente así ha sido: “Se que la he gustado por la miradita y el perreo. Eso no lo haces con alguien que no te gusta, uno más uno dos”.