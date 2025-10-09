First Dates 09 OCT 2025 - 23:15h.

Roger se ha quedado completamente descolocado al escuchar la decisión final de Alessandro

Roger tiene 26 años, es productor y presentador de eventos y ha acudido a 'First dates' dispuesto a encontrar el amor. Su cita, Alessandro, tiene 31 años, es ingeniero químico y también ha decidido pasarse por el restaurante del programa con la intención de conocer a alguien especial.

Tras una cena en la que han hablado de prácticamente todo, Alessandro y Roger se dirigían a una de las salas privadas del restaurante. Allí, Roger no ha dudado en enseñarle el baile regional de su pueblo: "Sería como ir bailando así al lado de una hoguera", le ha explicado. Y es que, la jota es un baile que le acompaña desde la infancia y que le transporta al pueblo de sus abuelos.

Al terminar, y nada más sentarse en el sofá, Alessandro no se lo ha pensado dos veces y se ha lanzado a besarle. "¡Vaya sorpresa!", ha dicho Roger, que no se lo esperaba para nada.

Esto le ha hecho creer que ambos iban a coincidir en su decisión final y así lo ha comentado con el equipo del programa: "Nos hemos gustado los dos. Sentenciado", ha asegurado totalmente convencido.

La decisión final

Al sentarse frente a la cámara, Roger se ha encargado de romper el hielo y exteriorizar lo que llevaba sintiendo toda la cita: "Me gustaría tener una segunda cita con Alessandro. Me has gustado muchísimo, creo que eres una persona muy empática. De lo poco que pido a un hombre, lo cumples todo. Y besas muy bien, me encanta".

Pero, cuando Alessandro ha empezado a hablar, Roger se ha quedado completamente descolocado: "A mí no me gustaría tener una segunda cita. Cuando me has dicho que eres un poco intenso, creo que por las cosas que arrastro, no estaría preparado para algo tan intenso. No nos veo como una posible pareja".

"Me sorprende que después de darme un beso me digas que no, pero oye, es tu decisión y hay que respetarla", ha reaccionado Roger. Alessandro le ha dado la razón y le ha explicado el motivo: "Para mí el beso fue como una prueba. El contacto físico me ayuda a entender si hay química. Si tras un beso no siento nada, es una señal para mí".