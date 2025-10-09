Un soltero se presenta en el restaurante de 'First dates' acompañado de su hija: "Su opinión es importante para mí"
Manuel ha acudido al prorama con Paula, ya que ella le conoce a la perfección y se encarga de "dar el visto bueno"
Manuel ha acudido al restaurante de 'First dates' acompañado de su hija Paula. Tiene 75 años, está jubilado y llega al programa desde Sevilla para buscar el amor. Tras saludar a Carlos Sobera, el soltero ha explicado al equipo del programa el motivo por el que ha decidido venir acompañado de una de sus hijas.
"He querido venir con mi hija porque me hace ilusión venir con mis hijas, pero no es que yo necesite compañía en ese aspecto o que no me atreva a venir solo, no. No es eso. Es algo diferente, es algo de sentimientos, de emociones, de cariño, de pasión", ha asegurado.
Algo que también le ha explicado al presentador: "La opinión de ella es importante para mí. Siempre, siempre. Estamos muy unidos". Paula nos ha afirmado que, en efecto, cada vez que su padre ha conocido a alguien, se lo ha contado.
Además, se conocen tan bien, que la joven ha podido contarle a Carlos Sobera cómo le gustan a su padre las mujeres: "A mí padre le gusta una persona alegre. Si lo tengo que definir con una palabra sería alegre". Y, sin entretenerse mucho más, el presentador se ha llevado a Manuel a la mesa para que Paula pudiera recibir a su cita.
Su nombre es Natalia, tiene 69 años y también es de Sevilla. Paula la ha recibido en la barra y no ha dudado en hacerle unas cuantas preguntas que ella ha respondido encantada. Y, tras comprobar que ha pasado su filtro, ha pasado al restaurante para tener una cita con su padre.
La decisión final
Juntos han disfrutado de una agradable cena que ha terminado, como siempre, con una decisión final. Manuel ha sido el primero en contestar a la gran pregunta de si tendría una segunda cita con Natalia: "Pues yo como pareja no, pero como amiga, la verdad que sí. He pasado un ratito muy agradable y creo que podemos ser muy buenos amigos".
Por su parte, Natalia ha coincidido con él: "Lo mismo que ha dicho él, he pensado yo. He pensado que aunque me dijera que no, como amigo quiero tenerle en mi vida. Me encantaría ir con él un día a tomar una cervecita, a comer, agarrados del brazo. Me parece que le conozco desde que tenía 20 años".