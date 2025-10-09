First Dates 09 OCT 2025 - 23:00h.

Pablo tiene 20 años, es animador 3D y ha acudido al restaurante de 'First dates' en busca de su primera relación, a poder ser con una chica que también sea "friki" como él. Yesenia tiene 22 años, trabaja como peón de obra y cuidadora de niños pequeños en una ludoteca.

Tras hablar de videojuegos, series de anime y juegos de mesa, Yesenia ha decidido dar un giro a la conversación y confesarle algo: "Yo tengo fobia a los pies. Te lo juro, me dan miedo de verdad. Tengo pesadillas con pies, lo paso mal", ha comenzado.

Además, Yesenia ha dado aún más detalles al equipo del programa: "Al principio, de pequeña, me llevaron a un psicólogo y todo. ¿A esta niña qué le pasa?, decían. Porque ni yo misma, a mí misma, a mis pies, era capaz de ponerme un calcetín".

"Hasta hace poco a mí mis pies me daban miedo", ha continuado contándole a Pablo. "Yo los veía y decía 'joder, macho...', y para ponerme las zapatillas y todo lo pasaba fatal. Te lo juro", le ha conesado.

Esto ha hecho reflexionar a Pablo, que ante tal información, no ha podido evitar pensar en sus pies: "Yo los tengo bastante regular. Los pies me los cuido poco, pero me los voy a cuidar. Si a ella le dan miedo, me los pongo bonitos".

La decisión final

Tras una cita en la que ambos han parecido caerse bastante bien, llegaba el momento de la verdad. Pablo ha sido el primero en responder a la gran pregunta tras haber tenido la que ha sido la primera cita de su vida: "A mí me gustaría tener una segunda cita con Yesenia".

No obstante, ella no le ha llegado a ver como una posible pareja, pero no ha dudado en ofrecerle su amistad: "A mí me has caído súper bien, la verdad, pero no me gustas como para tener algo en plan de relación. Podemos ser amigos, si quieres, y sacarte de fiesta a que conozcas chicas, te vendría muy bien. Pero mi consejo es que tienes que ir más seguro a hablar con las chicas".