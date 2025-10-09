First Dates 09 OCT 2025 - 23:30h.

Así ha sido el pasional final de cita de X yX : "Hace mucho calor aquí"

El desconcierto de un soltero de 'First dates' tras ser rechazado por su cita después de haberle besado: "Me sorprende"

Compartir







Audra tiene 40 años, vive en Granada y se considera una "mujer independiente". Viene a 'First dates' en busca de la persona adecuada para tener paraja tras tres relaciones fallidas. Su cita, Iván, tiene 39 años. Es músico militar y vive en Madrid. Desde el primer momento, se han gustado, y esto es algo que han ido confirmando a lo largo de su cita.

Al terminar su cena, ambos se han dirigido hasta una de las salas privadas del restaurante. Allí, Audra ha sorprendido a Iván con un baile muy sensual que él no se esperaba para nada y que le ha dejado con la boca abierta.

Cuando ha empezado a sonar la música, Audra ha empezado a bailar y a acercarse a él, a quien no ha dudado en quitar la camiseta: "Nunca me habían hecho un baile así, tan exuberante", ha confesado al equipo del programa.

Y, tras dejarse llevar durante el baile, Iván ha decidido levantarse y comerse a besos a Audra. Y, tras besarse en medio de la sala, han continuado en el sofá: "Hace mucho calor aquí", ha comentado ella. "Parece una sauna esto", ha añadido él.

La decisión final

Y, tras este aumento de la temperatura, ambos se han reencontrado frente a la cámara para comunicar su decisión final. La primera en hacerlo ha sido Audra: "Sí, tendría una segunda cita con Iván, porque me gustaría conocerle más". Por su parte, Iván también ha querido verse con ella una vez más: "Yo también tendría una segunda cita con Audra para conocerla más y para irnos a bailar un ratito los dos. Y que siga con sus bailes exóticos, que me ha embrujado".