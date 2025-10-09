'First Dates' | Programa completo, en vídeo (09/10/2025)

First Dates 09 OCT 2025 - 23:35h.

Disfruta de todas las citas de 'First Dates' en el programa completo del 9 de octubre del 2025

Compartir







Encarni es una mujer de 63 años, que ahora mismo dedica la mayor parte de su tiempo al deporte, pero le gustaría encontrar a alguien con quien compartir esa afición. Por su parte, Enrique, busca a una mujer que le de paz. Manuel ha venido al restaurante junto a su hija Paula, cuya opinión es verdaderamente importante para él. ¿Pasará el filtro Natalia?